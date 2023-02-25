В Генеральном штабе ВСУ заявили, что для этого оккупанты даже обыскивают дома мирных людей. Также россияне на оккупированной Херсонщине в авральном порядке создавали пропагандистские ролики на объектах, которые сами атаковали, чтобы дискредитировать наши Силы обороны.
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Что известно о действиях россиян в Херсонской области
На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства,
– заявили украинские военные.
Более того, в украинском Генштабе заметили, что ранее оккупанты прибегали к таким поступкам:
- перед тем, как должны были отходить с Правого берега Херсонской области;
- для проведения диверсионных действий.
Кроме того, подобные действия оккупанты предпринимали 5 февраля 2023 года. В частности, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты:
- проводили обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, чтобы украсть у гражданского населения лодки, водные двигатели и другое оборудование для перемещения водой;
- принудительно выселяют людей из их домов в Токмаке Запорожской области, чтобы заселить местных коллаборантов, поддерживающих российские оккупационные власти и работающих в составе враждебных так называемых "правоохранительных органов".
Оккупанты пытаются закрепиться на островах Днепра
Депутат херсонского областного совета Сергей Хлань 22 февраля рассказал 24 Каналу, что оккупанты пытаются закрепиться на островах в плавнях Днепра. По его словам:
- с начала того, как оккупанты были вытеснены на левый берег, то их присутствие на островах было достаточно мощным;
- за время ВСУ зачистили силы российской армии. Ведь враги в большинстве своем накрывали огнем Херсон;
- оккупанты снова пытаются закрепиться на островах возле областного центра. Поэтому было активное передвижение лодок врагов с диверсионными группами.
Однако Сергей Хлань отметил, что уже более 10 лодок россиян было направлено в "подводный флот", вместе с этими диверсионными группами. Теперь враги "кормят" раков.