В Генеральном штабе ВСУ заявили, что для этого оккупанты даже обыскивают дома мирных людей. Также россияне на оккупированной Херсонщине в авральном порядке создавали пропагандистские ролики на объектах, которые сами атаковали, чтобы дискредитировать наши Силы обороны.

Заметьте Противник атаковал барражирующими боеприпасами, ВСУ уничтожили вражеский вертолет: главное из Генштаба

Что известно о действиях россиян в Херсонской области

На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства,

– заявили украинские военные.

Более того, в украинском Генштабе заметили, что ранее оккупанты прибегали к таким поступкам:

перед тем, как должны были отходить с Правого берега Херсонской области;

для проведения диверсионных действий.

Обратите внимание! Буквально в сентябре 2022 года российские оккупанты бежали с Правобережье Херсонщины. Чтобы убежать, россияне массово воровали плавсредства. Оперативное командование "Юг" писало: "Вражеское войско экстренно упаковывается в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытается спастись бегством".

Кроме того, подобные действия оккупанты предпринимали 5 февраля 2023 года. В частности, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты:

проводили обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, чтобы украсть у гражданского населения лодки, водные двигатели и другое оборудование для перемещения водой;

принудительно выселяют людей из их домов в Токмаке Запорожской области, чтобы заселить местных коллаборантов, поддерживающих российские оккупационные власти и работающих в составе враждебных так называемых "правоохранительных органов".

Оккупанты пытаются закрепиться на островах Днепра

Депутат херсонского областного совета Сергей Хлань 22 февраля рассказал 24 Каналу, что оккупанты пытаются закрепиться на островах в плавнях Днепра. По его словам:

с начала того, как оккупанты были вытеснены на левый берег, то их присутствие на островах было достаточно мощным;

за время ВСУ зачистили силы российской армии. Ведь враги в большинстве своем накрывали огнем Херсон;

оккупанты снова пытаются закрепиться на островах возле областного центра. Поэтому было активное передвижение лодок врагов с диверсионными группами.

Однако Сергей Хлань отметил, что уже более 10 лодок россиян было направлено в "подводный флот", вместе с этими диверсионными группами. Теперь враги "кормят" раков.