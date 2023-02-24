Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Профессиональные пропагандисты на временно оккупированные территории прибывают под журналистами центральных телеканалов.

Обратите внимание Паника" в Приднестровье и "угрожающий" прожектор: как Россия придумывает басни о наступлении ВСУ

Что задумали пропагандисты

Пропагандисты прибыли на съемки в основном в Каховский и Голопристанский районы Херсонской области, как сейчас под временной российской оккупацией. Производители фейков создавали пропагандистские ролики на гражданских объектах, школах, больницах, которые накануне их прибытия обстреляли сами оккупанты.

Кроме того, отдельной темой российских фейковых видеороликов была попытка показать вроде бы массовую поддержку местными школьниками символов российской государственности и действий оккупантов. В частности, пропагандисты снимали коллективное пение школьниками гимна России и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за освобождение и воссоединение с Россией,

– отметила Маляр.

Заместитель министра обороны пояснила, что созданием этих сюжетов пропагандисты создавали нужный для диктатора информационный фон накануне его выступления перед федеральным собранием 21 февраля.

Российская пропаганда и "нападение на Приднестровье"

Большинство того, что распространяет российская пропаганда, выглядит нам странно и смешно, однако, к сожалению, немалая аудитория потребляет весь этот продукт с жалкими примитивными фейками и постановлениями.

Но накануне годовщины полномасштабного вторжения Россия взялась за новые фейки. Вечером 23 февраля российское минобороны заявило о якобы готовности украинских войск к вторжению на территорию Приднестровья. Ночью появлялись фейки о том, что якобы вот-вот ВСУ начнут наступление, но, ожидаемо, ничего не случилось. По состоянию на 12.50 24 февраля пропагандисты даже не упоминают об "угрозе" наступления Украины на Приднестровье. Очевидно, что в Москве готовят объяснение того, почему ничего не произошло.