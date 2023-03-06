Про це розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров. За його словами, ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня – складна, але контрольована.
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Українські бійці ліквідували ворожу ДРГ
У районі Великого Потьомкінського острова ЗСУ знищили 3 цивільні моторні човни з російськими диверсійно-розвідувальними групами. Захисники ліквідували 18 російських військових.
Ворог підступно обстрілює цивільне населення на деокупованому правобережжі та в зоні окупації на лівому березі. Так, окупанти намагаються залякати місцевих, водночас ховаючись за ними, як за живим щитом,
– зазначив Назаров.
За минулу добу загарбники здійснили близько 80 обстрілів. Внаслідок ворожих атак на власному подвір'ї в одному з деокупованих сіл правобережжя загинули мати і її 2 дітей.
"Як і раніше обстріли спрямовані по житлових кварталах та обійстях мирних мешканців, пошкоджено десятки будинків, господарчих споруд, комунікацій", – додав речник ОК "Південь".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, скоротили ворожі потужності на:
- 3 зенітно-ракетні комплекси,
- 2 одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі,
- 2 спостережні пости та склад з боєприпасами.
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Загальні втрати ворога
Російська окупаційна армія з початку повномасштабної війни зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 6 березня українські захисники ліквідували майже 154 тисячі загарбників.
Окрім цього, росіяни стрімко втрачають свою техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, бійці Сил оборони України вже спопелили:
- танків – 3423;
- бойових броньованих машин – 6 703;
- артилерійських систем – 2433;
- РСЗВ – 488;
- засобів ППО – 250;
- літаків – 302;
- гелікоптерів – 289;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086;
- крилатих ракет – 873;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5307;
- спеціальної техніки – 234.