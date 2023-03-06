Про це розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров. За його словами, ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня – складна, але контрольована.

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Українські бійці ліквідували ворожу ДРГ

У районі Великого Потьомкінського острова ЗСУ знищили 3 цивільні моторні човни з російськими диверсійно-розвідувальними групами. Захисники ліквідували 18 російських військових.

Ворог підступно обстрілює цивільне населення на деокупованому правобережжі та в зоні окупації на лівому березі. Так, окупанти намагаються залякати місцевих, водночас ховаючись за ними, як за живим щитом,
– зазначив Назаров.

За минулу добу загарбники здійснили близько 80 обстрілів. Внаслідок ворожих атак на власному подвір'ї в одному з деокупованих сіл правобережжя загинули мати і її 2 дітей.

"Як і раніше обстріли спрямовані по житлових кварталах та обійстях мирних мешканців, пошкоджено десятки будинків, господарчих споруд, комунікацій", – додав речник ОК "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, скоротили ворожі потужності на:

  • 3 зенітно-ракетні комплекси,
  • 2 одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі,
  • 2 спостережні пости та склад з боєприпасами.

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Загальні втрати ворога

Російська окупаційна армія з початку повномасштабної війни зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 6 березня українські захисники ліквідували майже 154 тисячі загарбників.

Окрім цього, росіяни стрімко втрачають свою техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, бійці Сил оборони України вже спопелили:

  • танків – 3423;
  • бойових броньованих машин – 6 703;
  • артилерійських систем – 2433;
  • РСЗВ – 488;
  • засобів ППО – 250;
  • літаків – 302;
  • гелікоптерів – 289;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086;
  • крилатих ракет – 873;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5307;
  • спеціальної техніки – 234.