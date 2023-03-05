Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Прилетіло в улюблений бар росіян.

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У Волновасі – "бавовна"

Андрющенко розповів, що у Волноваху завітало покарання в:

бар "Андрій", де постійно окупанти щось святкували,

приміщення комендатури.

Також в Ясинуватій (на відео) щось пішло не так з місцями зберігання недопалків. Брешуть, мабуть,

– зауважив радник міського голови.

Окрім цього, місцеві телеграм-канали повідомили, що ЗСУ нібито вдарили не лише по позиціях росіян у Волновасі, а й у Пологах. Варто зауважити, що ця інформація не є офіційною, тому вона потребує підтвердження від Генштабу.

Дивіться відео з Ясинуватої

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