Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. Он подчеркнул, что такая оборона, созданная на скорую руку, крайне неэффективна.

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Федоров сообщил, что враг на временно оккупированных территориях уже начинает строить оборонительные сооружения – так называемые "зубы дракона".

Название романтическое, правда толку от них очень немного, ведь от выстрела из танковой пушки эта пирамидка разлетается в пыль,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что даже на территории временно оккупированного Крыма россияне уже роют траншеи и возводят оборону.

Россияне не верят в свою армию

Федоров подчеркнул, если одна из воюющих стран строит такие сооружения и вливает на это немало денег, это означает одно – россияне не верят в возможности собственных вооруженных сил. Не верят, что они могут сорвать наступление ВСУ маневрированными действиями.

Однако для того чтобы построить действительно эффективную оборону, нужно не несколько месяцев, а несколько лет, подчеркнул эксперт.

Украинские бойцы в Бахмуте, Мариинке, Авдеевке строили укрепрайоны как минимум 6 – 7 лет. Однако у россиян такого времени нет, сколько бы денег они ни закапывали в этих траншеях, смысла от них будет мало, резюмировал Федоров.

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Оборонные сооружения россиян: что известно