Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. Он подчеркнул, что такая оборона, созданная на скорую руку, крайне неэффективна.
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Федоров сообщил, что враг на временно оккупированных территориях уже начинает строить оборонительные сооружения – так называемые "зубы дракона".
Название романтическое, правда толку от них очень немного, ведь от выстрела из танковой пушки эта пирамидка разлетается в пыль,
– заметил военный эксперт.
Он добавил, что даже на территории временно оккупированного Крыма россияне уже роют траншеи и возводят оборону.
Россияне не верят в свою армию
Федоров подчеркнул, если одна из воюющих стран строит такие сооружения и вливает на это немало денег, это означает одно – россияне не верят в возможности собственных вооруженных сил. Не верят, что они могут сорвать наступление ВСУ маневрированными действиями.
Однако для того чтобы построить действительно эффективную оборону, нужно не несколько месяцев, а несколько лет, подчеркнул эксперт.
Украинские бойцы в Бахмуте, Мариинке, Авдеевке строили укрепрайоны как минимум 6 – 7 лет. Однако у россиян такого времени нет, сколько бы денег они ни закапывали в этих траншеях, смысла от них будет мало, резюмировал Федоров.
Оборонные сооружения россиян: что известно
- Депутат временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов год назад сделал громкое заявление в местной прессе, что Крыму ничего не угрожает, его ждет туристический сезон. А на днях вышла его статья, в которой говорится о том, что строительство оборонных сооружений в Крыму идет согласно плану.
- Олег Жданов окопы россиян в Крыму прокомментировал так: "Глупость несусветная, потому что окопы насыпные, а там песчаная почва. Дожди и шторм все размоют".
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали создавать укрепление вдоль трассы Мариуполь – Донецк. Ведь россияне понимают, что их системы ПВО и авиация уже не слишком срабатывают.
- Известно, что российские официальные лица потратили 10 миллиардов рублей (около 132 миллионов долларов) на строительство оборонительной линии вдоль границы Украины с Белгородской областью, что, вероятно, будет лишь бесполезным выбрасыванием денег.