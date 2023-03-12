Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он назвал подобные фортификационные сооружения бессмыслицей, на которую россияне бессодержательно тратят кучу денег.
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Депутат временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов год назад сделал громкое заявление в местной прессе, что Крыму ничего не угрожает, его ждет туристический сезон. А на днях вышла его статья, в которой говорится о том, что строительство оборонных сооружений в Крыму идет согласно плану.
Тратят деньги даром
Русские очевидно готовятся к обороне и решили рыть окопы вдоль морского побережья.
Глупость несусветна, потому что окопы насыпные, а там песчаная почва. Дожди и шторм это все размоют,
– заметил Жданов.
Внутри россияне пытаются обшить окопы деревянными щитами, чтобы те хоть как-то держались.
Жданов назвал эти так называемые оборонительные действия потоплением денег в море. По его словам, это очень хорошо, если у россиян много денег, пусть они тратят их на что угодно, если только не на боеприпасы и не на содержание российского войска.
Жданов об оборонных сооружениях в Крыму: смотреть видео
Крым будут освобождать другим путем
Интересно, что Аксенов заявил, что если эти оборонные сооружения не понадобятся, то их будут использовать в туристических целях. Жданов подтвердил, что действительно украинцы будут возить туда туристов, чтобы показать им как российский оккупант пытался удержать Крымский полуостров.
Эксперт сообщил, что россияне сейчас начали строить оборонительный рубеж в самом узком месте Керченского полуострова. Так они, вероятно, пытаются закрыть и защитить Крымский мост.
Пусть строят, наверное, им нечем заняться. Все равно Крым будет освобождатся совсем другим путем. Не будем это рассказывать заранее, будет сюрприз,
– добавил военный эксперт.
Россияне в Крыму испуганы и готовятся к обороне
- Война против Украины пошла совсем не по плану России. Поэтому Кремль сейчас даже проделывает вариант ухода с оккупированных территорий.
- Оккупанты уже вынуждены строить линии обороны в оккупированном Крыму. Об этом рассказал коллаборант и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в разговоре с российскими пропагандистами.
- Подобные сооружения строят не только в Крыму, но и в приграничных с Украиной областях.
- Теперь в России постепенно проверяют, как население может отреагировать на вероятный уход из Украины. Привлекают разные способы – даже так называемые документальные фильмы, опубликованные на ютубе.