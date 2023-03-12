Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він назвав подібні фортифікаційні споруди безглуздям, на яке росіяни беззмістовно витрачають купу грошей.

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Депутат тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов рік тому зробив гучну заяву в місцевій пресі, що Криму нічого не загрожує, на нього чекає туристичний сезон. А днями вийшла його стаття, в якій мовиться про те, що зведення оборонних споруд в Криму іде згідно з планом.

Витрачають гроші даром

Росіяни очевидно готуються до оборони і вирішили рити окопи вздовж морського узбережжя.

Дурість несусвітня, тому що окопи насипні, а там піщаний ґрунт. Дощі та шторм це все розмиють,

– зауважив Жданов.

Всередині росіяни намагаються обшити окопи дерев'яними щитами, аби ті хоч якось тримались.

Жданов назвав ці так звані оборонні дії потопленням грошей в морі. За його словами, це дуже добре, якщо в росіян багато грошей, нехай вони витрачають їх на що завгодно, якби лише не на боєприпаси і не на утримання російського війська.

Жданов про оборонні споруди в Кримі: дивитись відео

Крим звільнятимуть іншим шляхом

Цікаво, що Аксьонов заявив, якщо ці оборонні споруди не знадобляться, то їх використовуватимуть в туристичних цілях. Жданов підтвердив, що справді українці будуть возити туди туристів, аби показати їм як російський окупант намагався утримати Кримський півострів.

Експерт повідомив, що росіяни зараз почали будувати оборонний рубіж в найвужчому місці Керченського півострова. Так вони, певно, намагаються закрити і захистити Кримський міст.

Нехай будують, певно, їм немає чим зайнятись. Все одно Крим буде звільнятися зовсім іншим шляхом. Не будемо це розповідати заздалегідь, буде сюрприз,

– додав військовий експерт.

Росіяни в Криму сполохані і готуються до оборони