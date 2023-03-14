Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Він наголосив, що така оборона, створена нашвидкуруч, є вкрай неефективною.

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Федоров повідомив, що ворог на тимчасово окупованих територіях уже починає будувати оборонні споруди – так звані "зуби дракона".

Назва романтична, правда толку від них дуже небагато, адже від пострілу з танкової гармати та пірамідка розлітається в пил,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що навіть на території тимчасово окупованого Криму росіяни вже копають траншеї і зводять оборону.

Росіяни не вірять в свою армію

Федоров наголосив, якщо одна з країн, що воюють, будує такі споруди і вливає на це чимало грошей, це означає одне – росіяни не вірять у можливості власних збройних сил. Не вірять, що вони можуть зірвати наступ ЗСУ маневрованими діями.

Однак для того, щоб побудувати справді ефективну оборону, потрібно не кілька місяців, а кілька років, підкреслив експерт.

Українські бійці у Бахмуті, Маріїнці, Авдіївці будували укріпрайони, як мінімум, 6 – 7 років. Однак в росіян такого часу немає, скільки б грошей вони не закопували в цих траншеях, сенсу від них буде мало, резюмував Федоров.

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