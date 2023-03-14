Про це 24 Каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що відповідні дії окупанти розпочали нещодавно, раніше вони взагалі не укріплювали цю лінію.
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Окупанти риють окопи в Маріуполі
Радник міського голови Маріуполя розповів, що російські окупанти розпочали нову підготовку до оборони.
Вздовж траси від Маріуполя до кордону Маріупольського району в напрямку Донецька риють окопи,
– зазначив Андрющенко.
За його словами, все це дуже смішно на вигляд – такі собі інженерні війська з лопатами риють окопи. Також вони почали встановлювати протитанкові їжаки та "зуби дракона". Раніше ж загарбники взагалі не укріплювали цю лінію.
Андрющенко розповів, як окупанти будують лінію оборони від Маріуполя до Донецька: дивіться відео
Як діють росіяни в Маріуполі
Він зауважив, що росіяни розуміють, що їхні системи ППО та авіація вже не дуже спрацьовують. До того ж серед них почала поширюватися інформація, що до нас доїжджають ЗРК Patriot. Якщо їх встановити поближче до Запоріжжя, то літакам над Маріуполем буде теж не надто комфортно.
Тому, за його словами, з огляду на все це, окупанти укріплюються в Маріуполі та навколо нього. Відбувається розподілення корпусів, деякі залишатимуться в місті, а інші доукомплектуються для фронту.
З деяких місць великої концентрації, де вони були окремо й далеко від цивільного населення Маріуполя, надійшла команда розселитися по пустих квартирах,
– сказав Андрющенко.
Він додав, що окупанти хочуть "розпорошитися" по місту, бо розуміють, що ЗСУ не створюватимуть загрози цивільним у Маріуполі. А небезпеку там становить ППО окупантів, уламки якої вже почали падати на місто.
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