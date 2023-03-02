Про це 24 Каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, життя в окупованому росіянами місті скочується до стану, який був у квітні минулого року.

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Як зараз живе окупований Маріуполь

Андрющенко зазначив, що життя в окупованому Маріуполі погіршується, незважаючи на наближення тепла. Є, зокрема, великі проблеми з опаленням навіть там, де його врешті-решт дали, оскільки часом воно працює, а іноді – ні. З усім іншим також є проблеми.

Але, мабуть, найбільша проблема – це скорочення фінансування росіян на окупованих територіях і, власне, Маріуполя,

– заявив радник мера міста.

Тобто, пояснив він, умовні бюджетники, які працюють у Маріуполі, вже другий місяць поспіль не отримують заробітної платні. Їм кажуть, що грошей варто очікувати не раніше, ніж у квітні.

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Маріупольці змушені виживати

Він зауважив, що така ж сама ситуація складається з тими, хто працює на російських будівельних підрядників. Там також йдуть звільнення, невиплата заробітної платні.

Тому у людей постало питання, як виживати ці 2 місяці,

– наголосив Андрющенко.

Адже, за його словами, з одного боку, вони начебто працюють і мають отримувати за це гроші, а з іншого боку, немає навіть гуманітарної допомоги для цих верств населення – вона передбачена лише для пенсіонерів та сімей, що мають дітей до 3 років.

Радник мера Маріуполя додав, що життя скочується до стану, який був у квітні минулого року. Тому люди змушені щось вигадувати через брак грошей, адже запаси їжі скорочуються, а ціни у магазинах зростають.

Яка друга проблема в Маріуполі

Андрющенко розповів, що не менш страшною проблемою у Маріуполі є епідемія COVID-19, яка знову повернулася в окуповане місто.

Адже, зауважив він, хворим ніде лікуватися, а необхідне для цього обладнання окупанти вивезли в Росію. Тому, якщо у людини важкий випадок COVID-19, – це фактично дорога на кладовище.

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