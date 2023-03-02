Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, жизнь в оккупированном россиянами городе скатывается к состоянию, которое было в апреле прошлого года.

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Как сейчас живет оккупированный Мариуполь

Андрющенко рассказал, что жизнь в оккупированном Мариуполе ухудшается, несмотря на приближающееся тепло. Есть, в частности, большие проблемы с отоплением даже там, где его в конце концов дали, поскольку оно иногда работает, а иногда – нет. Со всем остальным тоже есть проблемы.

Но, пожалуй, самая большая проблема – это сокращение финансирования россиян на оккупированных территориях и, собственно, Мариуполя,

– заявил советник мэра города.

То есть, пояснил он, условные бюджетники, работающие в Мариуполе, уже второй месяц не получают заработную плату. Им говорят, что денег следует ожидать не раньше апреля.

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Мариупольцы вынуждены выживать

Он отметил, что такая же ситуация складывается с теми, кто работает на российских строительных подрядчиков. Там также идут увольнения, невыплата заработной платы.

Поэтому у людей встал вопрос, как выживать эти 2 месяца,

– подчеркнул Андрющенко.

Ведь, по его словам, с одной стороны, они вроде бы работают и должны получать за это деньги, а с другой стороны, нет даже гуманитарной помощи для этих слоев населения – она предусмотрена только для пенсионеров и семей, имеющих детей до 3 лет.

Советник мэра Мариуполя добавил, что жизнь скатывается к состоянию, которое было в апреле прошлого года. Поэтому люди вынуждены что-то придумывать за неимением денег, ведь запасы пищи сокращаются, а цены в магазинах растут.

Какая вторая проблема в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что не менее страшной проблемой в Мариуполе является эпидемия COVID-19, вновь вернувшаяся в оккупированный город.

Ведь, заметил он, больным негде лечиться, а необходимое для этого оборудование оккупанты вывезли в Россию. Поэтому, если у человека тяжелый случай COVID-19, – это фактически дорога на кладбище.

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