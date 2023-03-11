Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. Наразі укріплення загарбників не мають значення для російських операцій в Україні.

Важливо Кремль готує варіант відходу: навіщо Росія будує укріплення у прикордонні та Криму

Росіяни створюють оборонні лінії за мільярди

Нещодавно губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що російська влада завершила будівництво "засічної лінії" укріплень уздовж кордону цього регіону з Україною. Він стверджував, що "друга армія світу" повинна виділити війська для оборони цієї системи укріплень у разі так званого "українського нападу" на Бєлгородську область.

Російські війська значно неправильно розподілили б сили, які були б краще придатні для підтримки активних наступальних операцій в інших місцях України, укомплектувавши ці укріплення,

– зазначили аналітики.

Гладков також стверджував, що російські офіційні особи витратили 10 мільярдів рублів (близько 132 мільйонів доларів) на будівництво оборонної лінії, що, ймовірно, є марною тратою коштів на тлі питань щодо спроможності Росії фінансувати свої військові зусилля в Україні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, загарбники також продовжують будівництво укріплень уздовж кордону Курської області з Україною – ще одного району, де, ймовірно, ніколи не буде бойових дій.

Окрім цього, окупанти будують лінію оборони в Криму. І, можливо, цей наказ віддав російський диктатор Владімір Путін.

"Ці укріплення розташовані далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, і будь-який російський особовий склад і обладнання, розміщені на цих лініях, так само краще підходять в інших місцях України", – зауважили в ISW.

На думку аналітиків, російські чиновники в Курській та Бєлгородській областях, можливо, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті показати Україну як загрозу для Росії, і щоб представити війну як екзистенціальну.

Продовження російських укріплень у Криму може свідчити про те, що російські сили не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на Півдні України в довгостроковій перспективі,

– наголосили аналітики.

Зверніть увагу! ISW поки не помітила російських сил, розгорнутих на жодній із цих оборонних ліній, тому укріплення наразі не мають значення для ворожих операцій в Україні.

Оборонну лінію в Криму "будують за планом"

Напередодні колаборант та очільник окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що Кремль перейшов до обладнання оборонних ліній у тимчасово окупованому Криму. Він не розкрив подробиць підготовки півострова до оборони, але запевнив, що всі рішення диктатора Путіна будуть виконані.

Цікаво, що для заспокоєння росіян Аксьонов вирішив запевнити, що вірить у те, що ці оборонні лінії не знадобляться і після завершення війни "стануть туристичним об'єктом".