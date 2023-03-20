Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, активность России по некоторым направлениям пока не уменьшается.
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Украинским защитникам на "нуле" очень сложно. Особенно сложная ситуация на востоке Украины. Самыми горячими участками фронта остаются:
- Бахмут;
- Кременная;
- Купянск;
- Сватово;
- Авдеевка;
- Угледар.
Российское наступление начнет "сдуваться"
Как отметил Свитан, украинским бойцам приходится сдерживать мощное давление вражеской армии.
"Россияне продержатся в таком режиме еще несколько недель – до месяца. Однако потом начнут "сдуваться". Ни одна армия мира не может более 1 – 2 месяцев совершать такие активные наступательные действия", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Следовательно, по мнению Свитана, напряжение на Восточном фронте будет постепенно спадать.
Стрим Артема Овдиенко и Романа Свитана: смотрите полное видео
Миссия ВСУ на Востоке Украины
По словам военного эксперта, очень условно фронт в Украине можно разделить на 2 участка.
- Горячий фронт – речь идет о Донецкой, Луганской области и районе вплоть до Купянска в Харьковской области.
- Фронт, который удалось стабилизировать – говорится о Херсонском и Запорожском направлениях.
Как отметил полковник запаса ВСУ, контрнаступательные действия будут совершаться не на Востоке Украины. Сейчас украинские защитники, которые держат оборону на этом направлении, выполняют очень важную миссию – выигрывают время, пока идет подготовка к наступлению на тех участках, где это сделать легче.
Где украинцы могут пойти в контрнаступление
Свитан считает, что Украина будет развертывать контрнаступательные действия на Юге.
Оптимальный вариант – выходить с севера на юг на Азовское побережье. Там будет проще и легче двигаться, там до сотни километров глубины фронта. Выход ВСУ на Азовское побережье прижмет россиян к морю,
– рассказал военный эксперт.
Он добавил, что готовящиеся к контрнаступлению украинские военные уже готовы выходить на определенные задачи.
Украинские военные уже активно готовятся к наступлению
Более того, по словам Свитана, ВСУ и сейчас активно держат врага в напряжении.
Наши военные проводят разведку боем практически на всех направлениях Херсонского и Запорожского фронтов. Иногда форсируем Днепр и Каховское водохранилище. Наша разведка заходит на левый берег в Херсонской области и определяет некоторые моменты,
– рассказал полковник запаса ВСУ.
Свитан добавил, что ВСУ продвигаются в районе Орехового и Гуляйполя и занимают более удобные позиции как для обороны, так и для дальнейшего наступления. Даже под Угледаром есть некоторые моменты, связанные с подготовкой дальнейшего наступления.
Когда может начаться контрнаступление ВСУ
Военный эксперт подчеркнул, что ни у кого не должно возникать сомнений – наступление Украины точно будет.
Уже через месяц будет 100% готовности к выполнению наступательных действий. Остается единственный вопрос – по авиации. То есть, успеют ли МиГ-29, которые нам передают, "переобуться" на натовское вооружение. Ведь это еще больше усилит наши наступательные действия,
– подчеркнул Свитан.
Он добавил, что те несколько готовящихся к наступлению корпусов будут готовы к тому моменту, когда военно-политическое руководство страны примет соответствующее решение.
"Погода в вопросе наступления является не основным, но одним из определяющих факторов. Я думаю, решение о контрнаступлении не будет принято ранее середины апреля. А дальше будем ждать реальных наступательных действий", – сказал полковник запаса ВСУ.
Украина готовится к контрнаступлению: коротко
- Украина готовится к контрнаступлению, чтобы выгнать россиян с оккупированных территорий. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, подготовка продолжается по плану Украины.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что контрнаступление ВСУ должно быть сюрпризом для врага, поэтому нужно меньше обсуждать, когда именно он состоится.
- Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак убежден, что Россия пытается сорвать контрнаступление ВСУ. Для этого оккупанты хотят наносить ракетные удары по местам, где хранится западная техника, амуниция, боеприпасы и топливо.