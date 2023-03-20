Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, активность России по некоторым направлениям пока не уменьшается.

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Украинским защитникам на "нуле" очень сложно. Особенно сложная ситуация на востоке Украины. Самыми горячими участками фронта остаются:

Бахмут;

Кременная;

Купянск;

Сватово;

Авдеевка;

Угледар.

Российское наступление начнет "сдуваться"

Как отметил Свитан, украинским бойцам приходится сдерживать мощное давление вражеской армии.

"Россияне продержатся в таком режиме еще несколько недель – до месяца. Однако потом начнут "сдуваться". Ни одна армия мира не может более 1 – 2 месяцев совершать такие активные наступательные действия", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Следовательно, по мнению Свитана, напряжение на Восточном фронте будет постепенно спадать.

Стрим Артема Овдиенко и Романа Свитана: смотрите полное видео

Миссия ВСУ на Востоке Украины

По словам военного эксперта, очень условно фронт в Украине можно разделить на 2 участка.

Горячий фронт – речь идет о Донецкой, Луганской области и районе вплоть до Купянска в Харьковской области.

Фронт, который удалось стабилизировать – говорится о Херсонском и Запорожском направлениях.

Как отметил полковник запаса ВСУ, контрнаступательные действия будут совершаться не на Востоке Украины. Сейчас украинские защитники, которые держат оборону на этом направлении, выполняют очень важную миссию – выигрывают время, пока идет подготовка к наступлению на тех участках, где это сделать легче.

Где украинцы могут пойти в контрнаступление

Свитан считает, что Украина будет развертывать контрнаступательные действия на Юге.

Оптимальный вариант – выходить с севера на юг на Азовское побережье. Там будет проще и легче двигаться, там до сотни километров глубины фронта. Выход ВСУ на Азовское побережье прижмет россиян к морю,

– рассказал военный эксперт.

Он добавил, что готовящиеся к контрнаступлению украинские военные уже готовы выходить на определенные задачи.

Украинские военные уже активно готовятся к наступлению

Более того, по словам Свитана, ВСУ и сейчас активно держат врага в напряжении.

Наши военные проводят разведку боем практически на всех направлениях Херсонского и Запорожского фронтов. Иногда форсируем Днепр и Каховское водохранилище. Наша разведка заходит на левый берег в Херсонской области и определяет некоторые моменты,

– рассказал полковник запаса ВСУ.

Свитан добавил, что ВСУ продвигаются в районе Орехового и Гуляйполя и занимают более удобные позиции как для обороны, так и для дальнейшего наступления. Даже под Угледаром есть некоторые моменты, связанные с подготовкой дальнейшего наступления.

Когда может начаться контрнаступление ВСУ

Военный эксперт подчеркнул, что ни у кого не должно возникать сомнений – наступление Украины точно будет.

Уже через месяц будет 100% готовности к выполнению наступательных действий. Остается единственный вопрос – по авиации. То есть, успеют ли МиГ-29, которые нам передают, "переобуться" на натовское вооружение. Ведь это еще больше усилит наши наступательные действия,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что те несколько готовящихся к наступлению корпусов будут готовы к тому моменту, когда военно-политическое руководство страны примет соответствующее решение.

"Погода в вопросе наступления является не основным, но одним из определяющих факторов. Я думаю, решение о контрнаступлении не будет принято ранее середины апреля. А дальше будем ждать реальных наступательных действий", – сказал полковник запаса ВСУ.

Украина готовится к контрнаступлению: коротко