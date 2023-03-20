Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Юрий Федоров. Он добавил, что скоро мы сможем увидеть кульминацию наступления россиян, после чего они не смогут продолжать активные боевые действия.

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Серьезного продвижения нет

Федоров заявил, что на сегодняшний день российские оккупанты подготовили три ударных кулака – возле Авдеевки, Бахмута и Кременной, не оставляя попыток продвинуться на этих участках.

"Можно увидеть на ресурсе DeepState, как за последние дни и недели менялась линия фронта, и менялась ли вообще. Серьезных продвижений нет, а усилия прикладываются очень значительные", – заявил военный эксперт.

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По его словам, весеннее бездорожье серьезно повлияло на ход боевых действий, ведь военная техника в большинстве случаев передвигается только по дорогам с твердым покрытием.

В России не осталось времени

Юрий Федоров поддерживает мнение экспертов Института изучения войны, которые говорят, что близится кульминация российского наступления. По его словам, когда это произойдет, россиянам придется снизить темп боевых действий, ведь им просто не хватит личного состава и техники. По данным разведок стран Запада, ежедневно Россия теряет около 1000 человек.

Это фактически полторы батальонно-тактические группы – колоссальные потери. Подготовленных БТГр не так много, чтобы заменять погибших. Живая сила есть, но она не подготовлена. Для подготовки пехоты, способной вести штурмовые действия, требуется недели, месяцы, которых в России нет,

– говорит военный эксперт.

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