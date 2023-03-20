Такое мнение высказали в Институте изучения войны. Аналитики добавили, что в районе Бахмута "вагнеровцы" также не могут добиться желаемого результата.

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Вместо "большого наступления" имеют только большие потери

Аналитики отметили, что заявления украинских военных по поводу темпов и перспектив текущих российских наступательных операций, вероятно, свидетельствуют о том, что общий российское весеннее наступление может приближаться к кульминации. В частности, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый недавно сообщил, что Россия не может собрать достаточно сил для своего "большого наступления" на Донбассе.

Враги не могут захватить Бахмут. Наступление наемников Пригожина в районе этого города, вероятно, также близится к концу.

Российские захватчики пытаются обеспечить хоть какие-то достижения на других позициях вдоль линии фронта, в частности, в районах Авдеевки и Угледара. Спикер Сил обороны Таврическая Украины полковник Алексей Дмитрашковский объяснил, что оккупанты отчаянно атакуют Авдеевку, пытаясь отвести украинские резервы от западной части Донецкой области

Кроме того, потери агрессоров на Донбассе существенно растут. Об этом свидетельствует статистика Генштаба, а также то, что совсем недавно возле Авдеевки противники потеряли целую роту личного состава.

Специальное восстановление существующих подразделений для развертывания в Угледаре, а также очевидное создание специальных формирований подбригадного эшелона свидетельствует о том, что боевые возможности России на западе Донецкой области значительно ухудшаются. Таким образом, всеобщее русское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации,

– отметили аналитики.

Специалисты ISW утверждают, что сейчас у Украины есть хорошие возможности для возобновления инициативы и начала контрнаступления на критично важных участках нынешней линии фронта. Ведь если 300 000 мобилизованных не дадут России решающее преимущество в наступлении на Украину, то маловероятно, что привлечение дополнительных сил в будущем поможет достичь кардинально другого результата в этом году.

К слову, морально-психологическое состояние захватчиков ухудшается. Оккупанты буквально не выдерживают на фронте. Периодически доходит и до самоубийства.

В частности, в перехваченном украинским разведыванием разговоре, оккупант рассказывает, что в армии захватчики "живут своей жизнью". Мол, вот один, например, пришел из наряда, взял автомат и прострелил себе голову.