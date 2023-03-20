Основное "железо" для контрнаступления ВСУ может зайти в Украину уже через несколько недель – месяц. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Стоит внимания В России больше не осталось времени на наступление, кульминация близка, – военный эксперт
Когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению
Следовательно, основная часть военной техники от наших партнеров должна зайти к середине апреля. По мнению Свитана, никто не будет ее "мариновать", и она сразу отправится на фронт.
Основное железо будет сразу рассредоточиваться и сосредотачиваться в тех местах, где будут назначены определенные наступательные действия. Они уже начинаются на некоторых позициях, в частности под Орехово, Гуляйполем, Каховкой и Херсоном,
– рассказал полковник ВСУ.
По его словам, на оккупированных территориях уже работают наши разведчики, оперативно-тактические группы и штурмовые роты. Они заняли лучшие позиции и выполняют необходимые действия для контрнаступления.
Свитан предположил, когда ВСУ будут готовы перейти в контрнаступление: смотрите видео
"Процесс начался. Однако пока не зашла основная часть техники, вооружения и боеприпасов – мы не будем ничего начинать. Это будет не раньше середины апреля", – подытожил военный эксперт.
Последние новости о контрнаступлении Украины
- Украина готовит контрнаступательную операцию. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, все идет по плану Украины. Он подчеркнул, что не стоит торопиться с терминами контрнаступления. Его готовят, а все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего.
- Военный аналитик и майор запаса ВСУ отметил, что для проведения наступательных операций украинские военные нуждаются в минимум миллионе снарядов. Он также добавил, что США увеличили производство снарядов в десять раз.
- Российские захватчики готовятся к обороне во временно оккупированном Крыму. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что военная инфраструктура полуострова поддерживается в боевой готовности. Там расположен мощный сухопутный и авиационный компонент.