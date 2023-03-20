Основное "железо" для контрнаступления ВСУ может зайти в Украину уже через несколько недель – месяц. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению

Следовательно, основная часть военной техники от наших партнеров должна зайти к середине апреля. По мнению Свитана, никто не будет ее "мариновать", и она сразу отправится на фронт.

Основное железо будет сразу рассредоточиваться и сосредотачиваться в тех местах, где будут назначены определенные наступательные действия. Они уже начинаются на некоторых позициях, в частности под Орехово, Гуляйполем, Каховкой и Херсоном,

– рассказал полковник ВСУ.

По его словам, на оккупированных территориях уже работают наши разведчики, оперативно-тактические группы и штурмовые роты. Они заняли лучшие позиции и выполняют необходимые действия для контрнаступления.

Свитан предположил, когда ВСУ будут готовы перейти в контрнаступление: смотрите видео

"Процесс начался. Однако пока не зашла основная часть техники, вооружения и боеприпасов – мы не будем ничего начинать. Это будет не раньше середины апреля", – подытожил военный эксперт.

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