Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, США увеличили производство снарядов в 10 раз.

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ВСУ для контрнаступления нужны снаряды

Гетман отметил, что Европа не готовилась к войне в Украине, поэтому их промышленность не готова перейти на военные рельсы и увеличить производство оружия и снарядов, в частности.

Мы, может, и не готовились к войне, как нас обвиняют, но наши партнеры тоже этого не делали. Если бы готовились, мы сейчас могли бы очень быстро перестроить свою промышленность на военные рельсы и обеспечить нас в течение 2-3 недель всем, что нам необходимо,

– считает он.

Военный аналитик подчеркнул, что США очень быстро увеличили производство боеприпасов в 10 раз. Он подчеркнул, что для успешного контрнаступления ВСУ требуется минимум миллион снарядов.

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