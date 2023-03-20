Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, США увеличили производство снарядов в 10 раз.
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ВСУ для контрнаступления нужны снаряды
Гетман отметил, что Европа не готовилась к войне в Украине, поэтому их промышленность не готова перейти на военные рельсы и увеличить производство оружия и снарядов, в частности.
Мы, может, и не готовились к войне, как нас обвиняют, но наши партнеры тоже этого не делали. Если бы готовились, мы сейчас могли бы очень быстро перестроить свою промышленность на военные рельсы и обеспечить нас в течение 2-3 недель всем, что нам необходимо,
– считает он.
Военный аналитик подчеркнул, что США очень быстро увеличили производство боеприпасов в 10 раз. Он подчеркнул, что для успешного контрнаступления ВСУ требуется минимум миллион снарядов.
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Украина готовится к контрнаступлению: что известно
- Украина готовит контрнаступательную операцию. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, все идет по плану Украины. Он подчеркнул, что не стоит торопиться с терминами контрнаступления. Его готовят, а все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего. Там прислушиваются к предложениям украинских военных.
- По мнению Романа Свитана, кульминационные бои произойдут достаточно быстро. Россияне буквально "сдуваются" - и начнется контрнаступление ВСУ. Как отметил полковник запаса ВСУ, контрнаступательные действия будут совершаться не на Востоке Украины.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что контрнаступление должно быть сюрпризом для врага. Поэтому нужно меньше обсуждать, когда все может произойти.