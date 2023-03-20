Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, США збільшили виробництво снарядів у 10 разів.

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ЗСУ для контрнаступу потрібні снаряди

Гетьман зазначив, що Європа не готувалась до війни в Україні, тому їхня промисловість не готова перейти на воєнні рейки та збільшити виробництво зброї та снарядів зокрема.

Ми, може, і не готувалися до війни, як нам закидають, але наші партнери теж цього не робили. Якби готувалися, ми зараз могли б дуже швидко перелаштувати свою промисловість на воєнні рейки і забезпечити нас протягом 2 – 3 тижнів всім, що нам необхідно,

– вважає він.

Військовий аналітик підкреслив, що США дуже швидко збільшили виробництво боєприпасів у 10 разів. Він наголосив, що для успішного контрнаступу ЗСУ потрібно щонайменше мільйон снарядів.

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