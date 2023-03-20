Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, США збільшили виробництво снарядів у 10 разів.
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ЗСУ для контрнаступу потрібні снаряди
Гетьман зазначив, що Європа не готувалась до війни в Україні, тому їхня промисловість не готова перейти на воєнні рейки та збільшити виробництво зброї та снарядів зокрема.
Ми, може, і не готувалися до війни, як нам закидають, але наші партнери теж цього не робили. Якби готувалися, ми зараз могли б дуже швидко перелаштувати свою промисловість на воєнні рейки і забезпечити нас протягом 2 – 3 тижнів всім, що нам необхідно,
– вважає він.
Військовий аналітик підкреслив, що США дуже швидко збільшили виробництво боєприпасів у 10 разів. Він наголосив, що для успішного контрнаступу ЗСУ потрібно щонайменше мільйон снарядів.
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Україна готується до контрнаступу: що відомо
- Україна готує контрнаступальну операцію. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, все йде за планом України. Він наголосив, що не варто поспішати з термінами контрнаступу. Його готують, а усе вирішуватиме Ставка Верховного Головнокомандувача. Там дослухаються до пропозицій українських військових.
- На думку Романа Світана, кульмінаційні бої відбудуться вже досить швидко. Росіяни буквально "здуються" – і почнеться контрнаступ ЗСУ. Як зазначив полковник запасу ЗСУ, контрнаступальні дії будуть відбуватися не на Сході України.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що контрнаступ має бути сюрпризом для ворога. Тому потрібно менше обговорювати, коли саме все може відбутися.