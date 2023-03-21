На цьому під час телемарафону наголосив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає 24 Канал. Він розповів, яка зараз ситуація на півострові, який до 2014 року вважався курортним.

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Замість курорту – концтабір і військова база

Як зауважив Юсов, росіяни на півострові Крим продовжують споруджувати нові укріплення. Тим часом так звана окупаційна "влада" намагається врятувати своїх рідних. Їх вивозять з Криму. Що ж стосується майна, то з ним окупанти прощаються, розпродуючи.

Доля самого півострова за 9 років вкрай сумна. Якщо раніше він був курортом, то зараз більше нагадує концтабір. Крім того, росіяни перетворили Крим на військову базу. На регулярній основі туди відправляли як техніку ворога, так і укріплювали захисні споруди.

Ми бачимо траншеї, рови, бачимо бетонні конструкції, інші елементи, які свідчать, що ворог боїться. Ворог усвідомлює, що звільнення півострова неминуче, і намагається таким чином себе підбадьорювати, але це картинка для широкого загалу,

– підкреслив він.

Зауважимо, що ситуація вкрай непроста у Криму для ворога. Пізно ввечері 20 березня там пролунала низка потужних вибухів. Не минулося без байок про "роботу ППО".

Знищили ракети "Калібр"

В Головному управлінні розвідки при Міноборони прокоментували вибухи на півострові Крим. У відомстві зауважили, що пізно ввечері 20 березня "бавовна" знищила російські крилаті ракети "Калібр НК". У той момент їх якраз транспортували з допомогою залізниці.

Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації,

– додали у ГУР МО.

У ГУР нагадали, що ж це за ракети такі. "Калібр НК" запускають з кораблів російського чорноморського флоту. Вони здатні бити на відстань до 2 500 кілометрів по наземних цілях або ж до 375 – по морських.

Зауважимо, що російські пропагандисти намагалися бодай якось заспокоїти місцеве населення. Брехали про так звану "роботу ППО". Але всі чули низку потужних вибухів, а також бачили самі прильоти. Це навіть знімали на відео та викладали.