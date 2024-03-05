Политолог Николай Давидюк сказал 24 Каналу, что в списке российских военных преступников лидером является Владимир Путин. Напомним, что 17 марта 2023 года МУС в Гааге выдал ордер на арест главы Кремля.

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Это катастрофически нужно

После Путина уже низший слой российских военных преступников, по словам Давидюка, получает наказание.

Если раньше в этом списке был Путин и его ближайшее окружение, то сейчас уже выдают ордера на арест командующим. После них будут офицеры, а потом – остальные,

– отметил политолог.

В то же время высказывается скепсис, что суд Гааги довольно долго готовит обвинения и выдает ордера на арест российским военным преступникам.

Однако он напомнил, что балканских преступников, которые нарушали права человека, убивали детей, все равно находили, привозили в Гаагу и доводили до суда.

Очень хорошо что суд Гааги выдает эти ордера на арест, потому что они катастрофически нужны для того, чтобы наказать Россию и успокоить российское общество, которое захлебывается в фашистских желаниях ликвидировать украинское население, украинских детей, украинскую инфраструктуру,

– подчеркнул Давидюк.

Проблема также заключается в том, что очень много российских военных преступников не являются квалифицированными международными институтами. Хотя украинские юристы и фиксаторы их преступлений работают – зафиксировано уже около 10 тысяч преступлений.

"Однако хотелось, чтобы больше дел этих преступников передавалось в суд и чтобы увеличивалось количество приговоров, а также их преследований. Потому что они будут бежать в разные страны, скрываться в Азии, в джунглях, ведь осознают, что их все равно будут искать", – отметил политолог.

Что известно о выдаче ордеров на арест российских командующих