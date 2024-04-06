Глава Кремля давно перебуває в розшуку як воєнний злочинець у справі скоєння геноциду щодо українських дітей. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що кількість статей, згідно із якими судитимуть Путіна, постійно збільшується. А чи доживе він до трибуналу та яка доля на нього може чекати – читайте у матеріалі.
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Російський опозиційний журналіст зауважив, що сценарій, завдяки якому Владімір Путін опиниться на лаві підсудних, може бути різним.
Саме послання російській спільноті та елітам про те, що трибунал створений, це ж не просто погрози й лякалки, а конкретні статті, які висуваються проти Путіна та його оточення,
– сказав Яковенко.
З одного боку, це показує людям їхні перспективи. З іншого – це чудова річ, яка у кінцевому результаті проводить демаркаційну лінію в російській владі. Ті, хто скоїв злочин, повинен лише очікувати вироку. Ті, хто не скоював злочин, стоять перед вибором – втекти або стримуватися.
Чи доживе Путін до трибуналу
За словами Яковенка, якщо у результаті серйозної військової поразки відбудеться "вибух" поміж силовиків, то Владімір Путін навряд доживе до трибуналу.
"Імовірність того, що Путіна чекає доля не Саддама Хусейна, а Муаммара Каддафі або Ніколае Чаушеску, більша. Тобто свої ж і приберуть", – наголосив Ігор Яковенко.
Що сталося з Хусейном, Каддафі та Чаушеску5 листопада 2006 року Вищий кримінальний трибунал Іраку засудив Саддама Хусейна до смерті через повішення за звинуваченням в розправі над 148 шиїтами в Ед-Дуджейлі 1982 року.
У 2011 році Муаммара Каддафі на прізвисько "скажений пес", який був відомий репресіями, вбив власний народ. Лівійці затримали його пораненим і влаштували справжні тортури – три години знущань. Йому сипали сіль і пісок у рани, ще живим тягали машиною по місту, а потім мертвого виставили на показ у промисловому холодильнику.
У грудні 1989 року стратили румунського диктатора Ніколае Чаушеску та його дружину Єлену. Їх звинуватили у геноциді власного народу та наявності рахунків в іноземних банках. Все відбулося поспіхом – суд, вирок – і страта.
Росії не уникнути покарання через війну в Україні
- Нова голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане не так давно висловила впевненість, що Владіміра Путіна притягнуть до відповідальності за злочини проти України. До слова, саме Акане видала ордер на арешт російського диктатора у 2023 році.
- МКС видав ордери на арешт командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова та командувача дальньої авіації цієї країни-агресорки Сєргєя Кобилаша. Вони підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни.
- Не так давно заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква повідомив про ухвалення угоди між Україною та Нідерландами. Країни домовилися про розташування трибуналу щодо російської агресії. Нідерланди виступатимуть ініціаторами розміщення майбутнього суду в Гаазі.
- Крім того, генпрокурор Андрій Костін раніше заявив, що кількість фігурантів у трибуналі над керівництвом Росії становить до 30 осіб. За його словами, Сєргєй Шойгу та Валєрій Герасімов вже можуть бути переслідувані на міжнародному рівні, адже вони не мають жодного імунітету.