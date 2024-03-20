Нагадаємо, судді Міжнародного кримінального суду 11 березня на пленарному засіданні обрали нову голову для свого правового інституту – Томоко Акане. Саме Акане була тією суддею, що видала ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна.

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Путін не уникне відповідальності за війну

Акане процитувала китайське прислів'я – "Помста Неба повільна, але певна", щоб показати, що Путін зрештою отримає те, на що заслуговує.

Томоко Акане, яка 11 березня стала першим представником Японії, який очолив МКС, мала стосунок до рішення суду про видачу ордера на арешт Путіна в березні минулого року за обвинуваченням у причетності до примусової депортації українських дітей.

У виданні заначили, що малоймовірно, що Росія погодиться на видачу Путіна, оскільки країна не ратифікувала Римський статут, російського лідера можуть заарештувати, якщо він відвідає країни-члени МКС, включно з Японією.

Поки є докази та потреба, ми повинні видати (ордер на арешт – 24 Канал) незалежно від обставин чи політичного походження,

– зазначила Акане.

Ордер на арешт Путіна: коротко

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, що саме Томоко Акане видала ордер на арешт диктатора.