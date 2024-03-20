Напомним, судьи Международного уголовного суда 11 марта на пленарном заседании избрали нового председателя для своего правового института – Томоко Акане. Именно Акане была той судьей, что выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина.

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Путин не избежит ответственности за войну

Аканэ процитировала китайскую пословицу – "Месть Неба медленная, но определенная", чтобы показать, что Путин в конце концов получит то, что заслуживает.

Томоко Акане, которая 11 марта стала первым представителем Японии, возглавившим МУС, имела отношение к решению суда о выдаче ордера на арест Путина в марте прошлого года по обвинению в причастности к принудительной депортации украинских детей.

В издании отметили, что маловероятно, что Россия согласится на выдачу Путина, поскольку страна не ратифицировала Римский статут, российского лидера могут арестовать, если он посетит страны-члены МУС, включая Японию.

Пока есть доказательства и потребность, мы должны выдать (ордер на арест – 24 Канал) независимо от обстоятельств или политического происхождения,

– отметила Акане.

Ордер на арест Путина: коротко

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Напомним, что именно Томоко Акане выдала ордер на арест диктатора.