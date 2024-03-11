Именно Аканэ была той судьей, что выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина. Этот пост судья будет занимать до 2027 года.

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Аканэ стала главой Международного уголовного суда

В пресс-службе Международного уголовного суда также сообщили об избрании судьи Росарио Сальваторе Айтала первым вице-президентом, а судьи Рейне Алапини-Ганса – вторым вице-президентом. Члены Президиума были избраны на трехлетний срок, и решение об их назначении уже вступило в силу.

После назначения на новую должность Томоко Аканэ подчеркнула, что для нее большая честь стать главой МУС.

В это непростое для суда время нужно стабильное, сотрудничающее и единое руководство. Я сосредоточусь на содействии диалогу между органами суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут,

– отметила она.

Аканэ также подчеркнула, что будет уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию персонала суда.

Лубинец прокомментировал назначение Аканэ председателем МУС

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Томоко Аканэ выдала в марте 2023 года ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей.

После этого Аканэ объявили в федеральный розыск, из-за того, что Следственный комитет России завел дело на нее по неназванной уголовной статье.

"Преследование России судей и прокуроров Международного уголовного суда – попытка запугать тех, кто привлечены к расследованию международных преступлений, которые были совершены в Украине", – подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный по правам человека в Украине поздравил членов президиума с избранием. Он пожелал, чтобы преследования со стороны страны-террориста не помешали справедливости, а каждый военный преступник понес свою ответственность.

Обратите внимание! Сейчас Международный уголовный суд выдал ордера на арест 4 российских военных преступников. Среди них президент Владимир Путина, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, командующий Черноморского флота России Виктор Соколов и командующий дальней авиации Сергей Кобылаш.