Процес створення спецтрибуналу для Владіміра Путіна вже "на останньому етапі". Про це заявив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.

Читайте також У Гаазі виступили за створення спецтрибуналу для Росії: які держави підтримали Україну

Що сказав єврокомісар

Дідьє Рейндерс припустив, що спецтрибунал для президента країни-агресорки створять до кінця 2024 року. Він назвав наступний крок питанням політичної волі.

Тепер розглядають два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи,

– пояснив єврокомісар.

Він також повідомив про створення нової системи передачі судочинства у ЄС. Як пояснив Рейндерс, якщо в Україні триває кримінальний процес щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу.

Нагадаємо, що у Гаазі нещодавно пройшла конференція "Відновлення справедливості для України". В ній взяли участь 57 держав, 44 з яких підписали політичну декларацію та підтримали створення спеціального трибуналу для Росії за злочини проти України. Нідерланди запропонували провести цей спецтрибунал на своїй території.

Що кажуть про трибунал для окупантів