Процес створення спецтрибуналу для Владіміра Путіна вже "на останньому етапі". Про це заявив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.
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Що сказав єврокомісар
Дідьє Рейндерс припустив, що спецтрибунал для президента країни-агресорки створять до кінця 2024 року. Він назвав наступний крок питанням політичної волі.
Тепер розглядають два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи,
– пояснив єврокомісар.
Він також повідомив про створення нової системи передачі судочинства у ЄС. Як пояснив Рейндерс, якщо в Україні триває кримінальний процес щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу.
Нагадаємо, що у Гаазі нещодавно пройшла конференція "Відновлення справедливості для України". В ній взяли участь 57 держав, 44 з яких підписали політичну декларацію та підтримали створення спеціального трибуналу для Росії за злочини проти України. Нідерланди запропонували провести цей спецтрибунал на своїй території.
Що кажуть про трибунал для окупантів
- Нова голова Міжнародного кримінального Томоко Акане не так давно висловила впевненість, що Путіна притягнуть до відповідальності за злочини проти України. До слова, саме Акане видала ордер на арешт російського диктатора у 2023 році.
- Як повідомлялося раніше, МКС видав ордери на арешт командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова та командувача дальньої авіації цієї країни-агресорки Сєргєя Кобилаша. Вони підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни.
- Цю подію прокоментував 24 Каналу політолог Микола Давидюк. Він назвав Путіна лідером у списку російських воєнних злочинців.
- Експерт зауважив, що спочатку у цьому списку був президент Росії разом зі своїм найближчим оточенням. Тепер там є російські командири, після яких будуть ворожі офіцери, а потім решта окупантів.