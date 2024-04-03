У Гаазі 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для Росії за злочини проти України. Відповідну інформацію поширив уряд Нідерландів. Всього у конференції взяли участь 57 держав.

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Які саме країни підтримали декларацію

Політичну декларацію Міністерської конференції щодо відновлення справедливості в Україні крім нашої держави підписали такі країни, як Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Італія, Іспанія, Канада, Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, США, Словенія, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція та Японія.

Ці держави висловилися за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування та відповідальності за всі порушення міжнародного права, скоєні Росією під час розв'язаною нею ж війни проти України, включно зі злочином агресії. Країни підтримали ініціативи щодо використання заморожених російських активів на користь української сторони.

Що сказав Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба теж був на цій конференції. Він прокоментував політичну декларацію у своїх соцмережах. Міністр нагадав, що 2 роки тому всі категорично відкидали ідею спеціального трибуналу для Росії за агресію проти України, а рік тому здавалося, що вона загрузла у суперечках між державами. За його словами, сьогодні більшість з цих країн чітко розуміє, що альтернативи створенню повноцінного трибуналу немає.

Сьогодні я відзначив рішучу підтримку створення трибуналу в моїх дискусіях з колегами на конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі. Тому цілком природно, що підсумкова декларація конференції, підписана 44 державами, наголосила на важливості повної відповідальності за злочин агресії проти України,

– написав він.

Кулеба подякував всім тим країнам, які визнають важливість досягнення результатів у цьому питанні. На його думку, знайти всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя можна буде, якщо держави працюватимуть разом. Глава української дипломатії закликав партнерів "зробити ще один поштовх" для цього.

Що кажуть про трибунал над росіянами