Відомо, що кількість фігурантів у трибуналі над керівництвом Росії – до 30 осіб. Про це повідомив в етері телемарафону генпрокурор Андрій Костін, передає 24 Канал.
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Немає значення, де буде відбуватися трибунал
Костін зазначив, що Шойгу і Герасимов вже можуть бути переслідувані на міжнародному рівні і жодного імунітету вони не мають.
Генпрокурор розповів, що проведення трибуналу може відбутися в Гаазі, Нюрнберзі або в Україні, і для України це місце не має значення.
Головне, щоб цей трибунал відбувся. І ми очікуємо, що протягом цього року юридична модель того, який вигляд матиме трибунал, буде узгоджена країнами,
– підкреслив Костін.
Генпрокурор також повідомив, що Міжнародний центр переслідування злочину агресії в Гаазі активно залучений до роботи, де українські прокурори співпрацюють з іноземними колегами для збору доказів і розробки проєкту обвинувачення вищому військово-політичному керівництву РФ.
"Ми оцінюємо майбутню кількість фігурантів трибуналу від 20 до 30 осіб, які входять до вищого військово-політичного керівництва країни-агресора", – повідомив Костін.
Спецтрибунал для Росії: основне
- Відомо, що у березні 2024 року очікується проміжне рішення Постійної палати третейського суду в Гаазі щодо юрисдикції у справі про порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях, а також – у Керченській протоці.
- Під час свого візиту до Брюсселя міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із єврокомісарами Олівером Варгеї та Дідьє Рейндерсом. Вони представили Кулебі концепцію Європейського Союзу стосовно можливого формування спеціального трибуналу для засудження злочинів російської агресії проти України.
- Раніше Кулеба засуджував країни Заходу за відсутність ініціативи стосовно створення спеціального трибуналу для Росії. Він наголошував, що нашим партнерам подекуди не вистачало для цього волі.