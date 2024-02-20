Відомо, що кількість фігурантів у трибуналі над керівництвом Росії – до 30 осіб. Про це повідомив в етері телемарафону генпрокурор Андрій Костін, передає 24 Канал.

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Немає значення, де буде відбуватися трибунал

Костін зазначив, що Шойгу і Герасимов вже можуть бути переслідувані на міжнародному рівні і жодного імунітету вони не мають.

Генпрокурор розповів, що проведення трибуналу може відбутися в Гаазі, Нюрнберзі або в Україні, і для України це місце не має значення.

Головне, щоб цей трибунал відбувся. І ми очікуємо, що протягом цього року юридична модель того, який вигляд матиме трибунал, буде узгоджена країнами,

– підкреслив Костін.

Генпрокурор також повідомив, що Міжнародний центр переслідування злочину агресії в Гаазі активно залучений до роботи, де українські прокурори співпрацюють з іноземними колегами для збору доказів і розробки проєкту обвинувачення вищому військово-політичному керівництву РФ.

"Ми оцінюємо майбутню кількість фігурантів трибуналу від 20 до 30 осіб, які входять до вищого військово-політичного керівництва країни-агресора", – повідомив Костін.

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