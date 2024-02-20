Известно, что количество фигурантов в трибунале над руководством России – до 30 человек. Об этом сообщил в эфире телемарафона генпрокурор Андрей Костин, передает 24 Канал.

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Не имеет значения где будет происходить трибунал

Костин отметил, что Шойгу и Герасимов уже могут быть преследуемы на международном уровне и никакого иммунитета они не имеют.

Генпрокурор рассказал, что проведение трибунала может состояться в Гааге, Нюрнберге или в Украине, и для Украины это место не имеет значения.

Главное, чтобы этот трибунал состоялся. И мы ожидаем, что в течение этого года юридическая модель того, как будет выглядеть трибунал, будет согласована странами,

– подчеркнул Костин.

Генпрокурор также сообщил, что Международный центр преследования преступления агрессии в Гааге активно привлечен к работе, где украинские прокуроры сотрудничают с иностранными коллегами для сбора доказательств и разработки проекта обвинения высшему военно-политическому руководству РФ.

"Мы оцениваем будущее количество фигурантов трибунала от 20 до 30 человек, которые входят в высшее военно-политическое руководство страны-агрессора", – сообщил Костин.

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