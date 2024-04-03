В Гааге 44 страны поддержали создание спецтрибунала для России за преступления против Украины. Соответствующую информацию распространило правительство Нидерландов. Всего в конференции приняли участие 57 государств.

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Какие именно страны поддержали декларацию

Политическую декларацию Министерской конференции по восстановлению справедливости в Украине кроме нашего государства подписали такие страны, как Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Великобритания, Грузия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Канада, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, США, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Япония.

Эти государства высказались за усиление совместных усилий для обеспечения надлежащего расследования и ответственности за все нарушения международного права, совершенные Россией во время развязанной ею же войны против Украины, включая преступление агрессии. Страны поддержали инициативы по использованию замороженных российских активов в пользу украинской стороны.

Что сказал Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже был на этой конференции. Он прокомментировал политическую декларацию в своих соцсетях. Министр напомнил, что 2 года назад все категорически отвергали идею специального трибунала для России за агрессию против Украины, а год назад казалось, что она погрязла в спорах между государствами. По его словам, сегодня большинство из этих стран четко понимает, что альтернативы созданию полноценного трибунала нет.

Сегодня я отметил решительную поддержку создания трибунала в моих дискуссиях с коллегами на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге. Поэтому вполне естественно, что итоговая декларация конференции, подписанная 44 государствами, подчеркнула важность полной ответственности за преступление агрессии против Украины,

– написал он.

Кулеба поблагодарил все те страны, которые признают важность достижения результатов в этом вопросе. По его мнению, найти все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь можно будет, если государства будут работать вместе. Глава украинской дипломатии призвал партнеров "сделать еще один толчок" для этого.

Что говорят о трибунале над россиянами