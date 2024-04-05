Процесс создания спецтрибунала для Владимира Путина уже "на последнем этапе". Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

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Что сказал еврокомиссар

Дидье Рейндерс предположил, что спецтрибунал для президента страны-агрессора создадут до конца 2024 года. Он назвал следующий шаг вопросом политической воли.

Теперь рассматривают два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы,

– пояснил еврокомиссар.

Он также сообщил о создании новой системы передачи судопроизводства в ЕС. Как пояснил Рейндерс, если в Украине продолжается уголовный процесс по преступлению агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал.

Напомним, что в Гааге недавно прошла конференция "Восстановление справедливости для Украины". В ней приняли участие 57 государств, 44 из которых подписали политическую декларацию и поддержали создание специального трибунала для России за преступления против Украины. Нидерланды предложили провести этот спецтрибунал на своей территории.

Что говорят о трибунале для оккупантов