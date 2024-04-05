Процесс создания спецтрибунала для Владимира Путина уже "на последнем этапе". Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.
Читайте также В Гааге выступили за создание спецтрибунала для России: какие государства поддержали Украину
Что сказал еврокомиссар
Дидье Рейндерс предположил, что спецтрибунал для президента страны-агрессора создадут до конца 2024 года. Он назвал следующий шаг вопросом политической воли.
Теперь рассматривают два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы,
– пояснил еврокомиссар.
Он также сообщил о создании новой системы передачи судопроизводства в ЕС. Как пояснил Рейндерс, если в Украине продолжается уголовный процесс по преступлению агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал.
Напомним, что в Гааге недавно прошла конференция "Восстановление справедливости для Украины". В ней приняли участие 57 государств, 44 из которых подписали политическую декларацию и поддержали создание специального трибунала для России за преступления против Украины. Нидерланды предложили провести этот спецтрибунал на своей территории.
Что говорят о трибунале для оккупантов
- Новая глава Международного уголовного Томоко Акане не так давно выразила уверенность, что Путина привлекут к ответственности. К слову, именно Акане выдала ордер на арест российского диктатора в 2023 году.
- Как сообщалось ранее, МКС выдал ордеры на арест командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова и командующего дальней авиацией этой страны-агрессорки Сергея Кобылаша. Они подозреваются в нарушении законов и обычаев войны.
- Это событие прокомментировал 24 Каналу политолог Николай Давидюк. Он назвал Путина лидером в списке российских военных преступников.
Эксперт отметил, что первоначально в этом списке был президент России вместе со своим ближайшим окружением. Теперь там есть российские командиры, после которых будут вражеские офицеры, а затем остальные оккупанты.