У понеділок, 19 квітня, сталася трагедія, яку важко усвідомити, – як про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради. Власне, Микола Лукашук розповів про атаку на Синельникове та її наслідки.

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Удар по Синельниковому

За словами посадовця, внаслідок російської атаки 6-річний хлопчик залишився без матері, бабусі, старшої сестри й брата. Вони всі загинули. Батько відійшов на той світ ще рік тому.

Трагедія, яку важко усвідомити. Маленький 6-річний хлопчик залишився один, загинула вся його родина. Від російської ракети у Синельниковому сьогодні (19 квітня – 24 Канал) загинули його мама, бабуся, старша сестра 14 років і 8-річний брат. Батько помер ще рік тому,

– написав Лукашук.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину / Фото очільника ДОР

Як зазначив голова ДОР, дитина доправили в обласну лікарню. Лікарі фіксують осколкові поранення щелепи, опіки, струс. На щастя, вдалося стабілізувати стан хлопця, його життю вже нічого не загрожує.

У хлопця залишилась рідня по батькові лінії. Її вже повідомили. Це рідна тітка хлопчика, і вона буде оформлювати опікунство. Немає слів, які могли б описати цей жах, злість і розпач,

– акцентував чиновник.

Зверніть увагу! Цей обстріл є черговим свідченням того, що воєнні злочини проти українців є системною політикою Кремля. Не варто сумніватися, що кожен російський військовий злочинець, причетний до терору, понесе справедливе покарання.

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Згадаємо наостанок, у Дніпрі вранці 19 квітня пролунали вибухи. Повітряну тривогу в області оголосили о 04:23, гучно було о:

05:10;

05:13;

05:19.

Окупанти били ракетами по місту й регіону. О 16:20 керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що з-під завалів дістали тіло жінки. Ще одну людину шукають.

За останньою інформацією (станом на 20:30), загалом в області відомо про 7 загиблих і 35 поранених.