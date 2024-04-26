Весь цей час лікарі продовжували боротися за життя поліцейського. Рідні та колеги Олександа сподівалися на одужання, однак його серце зупинилося.

Дивіться також В Україну повернули тіла 140 полеглих оборонців

Повторний удар Росії

У поліції розповіли, що 26 квітня о 18:47 обірвалося життя полковника поліції Олександра Іванова, якого було поранено 4 квітня. В ту ніч росіяни запустили на Харків шість БпЛА "Шахед". Тоді Олександр з колегами відразу прибули на місце та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки удару по житловому будинку у Новобаварському районі міста. Однак ворог вдарив знову.

За 40 хвилин російські людожери вдарили повторно. Тоді загинули троє рятувальників, Олександр отримав тяжкі поранення. Мужній воїн, який з 24.02.2022 був захисником міста,

– зазначили у поліції.

Протягом понад як 20 днів він лікувався, а також переніс декілька операцій. Всі тримали надію, що Олександр одужає, однак його серце не витримало. Колеги поліцейського висловили співчуття рідним та близьким чоловіка.

Олександр Іванов потрапив у лікарню після атаки Росії / поліція Харківської області

"Назавжди з нами, Назавжди в строю, Назавжди поліцейський, Назавжди Харківʼянин", – наголосили у поліції Харківської області.

Втрати України