Весь цей час лікарі продовжували боротися за життя поліцейського. Рідні та колеги Олександа сподівалися на одужання, однак його серце зупинилося.
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Повторний удар Росії
У поліції розповіли, що 26 квітня о 18:47 обірвалося життя полковника поліції Олександра Іванова, якого було поранено 4 квітня. В ту ніч росіяни запустили на Харків шість БпЛА "Шахед". Тоді Олександр з колегами відразу прибули на місце та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки удару по житловому будинку у Новобаварському районі міста. Однак ворог вдарив знову.
За 40 хвилин російські людожери вдарили повторно. Тоді загинули троє рятувальників, Олександр отримав тяжкі поранення. Мужній воїн, який з 24.02.2022 був захисником міста,
– зазначили у поліції.
Протягом понад як 20 днів він лікувався, а також переніс декілька операцій. Всі тримали надію, що Олександр одужає, однак його серце не витримало. Колеги поліцейського висловили співчуття рідним та близьким чоловіка.
Олександр Іванов потрапив у лікарню після атаки Росії / поліція Харківської області
"Назавжди з нами, Назавжди в строю, Назавжди поліцейський, Назавжди Харківʼянин", – наголосили у поліції Харківської області.
Втрати України
- В обід 25 квітня росіяни завдали удару по селищу Удачне в Донецькій області. Внаслідок атаки загинули троє працівників Укрзалізниці. У цей час вони виконували роботи. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії.
- У ДТП у Хмельницькій області загинув військовий Олександр Дейкало. Чоловік був командиром машини інженерно-дорожного взводу військової частини А2300. У поліціі розповіли, що водій Mitsubishi з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
- Росіяни 19 квітня завдали удару по Синельниковому Дніпропетровської області. Внаслідо атаки 6-річний хлопчик лишився без родини. Загинула його матір, бабуся, старша сестра й брат. Батько відійшов на той світ ще рік тому.