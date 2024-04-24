Раненые обратились за медицинской помощью. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что также в результате атаки в Харькове достаточно серьезные разрушения домов, офисных зданий, авто.

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Разрушения в жилом квартале

Анна Черненко отметила, что взрыв был очень громким. С Белгородщины россияне отправили ракету С-300, которая попала в землю неподалеку от многоэтажного жилого комплекса. Удар разлетелся почти на все этажи.

Очень серьезные разрушения домов, офисных зданий. Было побито три десятка авто, которые местные жители парковали под домом. Были повреждены окна. Образовалась большая воронка.

Трое женщин и трое мужчин обратились к медикам. Кто-то из-за острой реакции на стресс, большого испуга, кто-то с ссадинами.

Был дома. Спал в постели. Было два прилёта. Первый – выбило все стекло. Потом когда уже пытался выйти, был второй прилет. Дверь выбило. Как-то выбрался. Порезал руку, немного ногу. Живой. Все в порядке,

– поделился раненый от обстрела Александр.

На месте работали все экстренные службы. В частности, пришлось также вызвать газовую службу. Осколки побили придомовые газовые трубы, к которым подводят газ для домов. Утром специалисты городского филиала все починили.

Россия выпустила из Белгородской области ракеты С-300. Об этом сообщали в прокуратуре, полиции, об этом заявлял городской глава Харькова Игорь Терехов. Воронка, разлет осколков, взрывная волна это тоже подтверждают. Однако были сообщения, что враг ударил КАБами.

"Иногда бывает, что сообщение о типе оружия может измениться. Потому что россияне часто применяют переделки. Первые признаки свидетельствуют об одном типе вооружения, далее детализируют, уточняют эксперты и за иногда несколько часов, а иногда даже дней, они могут сказать, что меняют информацию, потому что исследовали глубже. Поэтому это не редкость. Особенно, когда используют какие-то иностранные или переработанные старые боеприпасы", – объяснила корреспондентка 24 Канала.

Кадры после ночного обстрела Харькова / скриншоты из видео 24 Канала

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