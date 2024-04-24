Поранені звернулися за медичною допомогою. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що також внаслідок атаки у Харкові досить серйозні руйнування будинків, офісних споруд, авто.

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Руйнування у житловому кварталі

Анна Черненко зазначила, що вибух був дуже гучним. З Бєлгородщини росіяни відправили ракету С-300, яка влучила в землю неподалік багатоповерхового житлового комплексу. Удар розлетівся майже на усі поверхи.

Дуже серйозні руйнування будинків, офісних споруд. Було побито три десятки авто, які місцеві мешканці паркували під домом. Були пошкоджені вікна. Утворилася велика вирва.

Троє жінок та троє чоловіків звернулися до медиків. Хтось через гостру реакцію на стрес, великий переляк, хтось із саднами.

Був удома. Спав у ліжку. Було два прильоти. Перший – вибило все скло. Потім, коли вже намагався вийти, був другий прильот. Двері вибило. Якось вибрався. Порізав руку, трохи ногу. Живий. Все в порядку,

– поділився поранений від обстрілу Олександр.

На місці працювали всі екстрені служби. Зокрема, довелося також викликати газову службу. Осколки побили прибудинкові газові труби, до яких підводять газ для будинків. Зранку фахівці міської філії все полагодили.

Росія випустила з Бєлгородщини ракети С-300. Про це повідомляли у прокуратурі, поліції, про це заявляв міський голова Харкова Ігор Терехов. Вирва, розліт осколків, вибухова хвиля це теж підтверджують. Однак були повідомлення, що ворог вдарив КАБами.

"Іноді буває, що повідомлення щодо типу зброї може змінитися. Бо росіяни часто застосовують переробки. Перші ознаки свідчать про один тип озброєння, далі деталізують, уточнюють експерти й за іноді кілька годин, а інколи навіть днів, вони можуть сказати, що змінюють інформацію, бо дослідили глибше. Тому це не рідкість. Особливо, коли використовують якісь іноземні чи перероблені старі боєприпаси", – пояснила кореспондентка 24 Каналу.

Кадри після нічного обстрілу Харкова / Скриншоти з відео 24 Каналу

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