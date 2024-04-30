Враг бил по центральной части города, в частности, пострадал Киевский район. Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает 24 Канал.
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Утром россияне ударили по Харькову
Городской голова сообщил, что попадание было в гаражный кооператив. В результате этой атаки уничтожено более 50 гаражей и машины.
Он также рассказал, что второе попадание было по Холодногорскому району.
Хочу сказать и подчеркнуть, что объекты в которые попал наш враг, это не военные объекты. Ни одного военного здесь нет, никаких автомобилей военных здесь тоже нет,
– отметил Терехов.
По словам городского головы, от вражеского удара погиб 1 человек, еще 9 – получили ранения различной степени тяжести.
"Несмотря на все это, Харьков живет, Харьков работает, Харьков несокрушимый!" – подчеркнул городской голова.
Также он напомнил, что в городе действуют графики отключения света. Все остальные коммунальные услуги предоставляются в полном объеме.
Россия систематически терроризирует Харьков
- Вчера, 29 апреля, российские войска также ударили по Харькову КАБами. Под прицелом, как и сегодня, оказался Киевский район города. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки травмирован 42-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочными ранениями. Он находится в среднем состоянии в медучреждении.
- Также враг бил по городу 27 апреля. Тогда оккупанты ударили рядом с медучреждением в Салтовском районе. По словам Терехова, там лечилось более 1000 человек. Он также уточнил, что ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения. Благодаря этому массовых жертв удалось избежать.
- Синегубов рассказал, что враг ударил по территории психиатрической больницы ракетами С-300.