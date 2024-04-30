Впоследствии также появились информация, об угрозе применения КАБов в регионе. Предварительно, в городе два прилета.
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Россияне атаковали Харьков
Воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 9:55. Тогда в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии они сообщили, что также есть угроза применения КАБов в регионе.
В Харькове слышны взрывы – город под ударом агрессора. Будьте осторожны,
– сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Информацию о том, что российские войска наносят удары по Харькову также подтвердил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Впоследствии Терехов рассказал, что в городе есть два прилета. Он также добавил, что оккупанты били по гражданским объектам.
"В Киевском районе – снова, как и вчера, попадания в районе жилой застройки", – заявил он.
По состоянию на 10:24 есть информация о том, что в результате атаки оккупантов погиб один человек, еще двое получили ранения в Холодногорском районе.
Россияне атакуют Харьков: последние новости
- Известно, что вчера, 29 апреля, оккупационные войска также нанесли удар по Харькову КАБами. Как и сегодня под ударом оказался Киевский район города.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадал 42-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями. Он находится в среднем состоянии в медучреждении.
- Перед этим российские войска атаковали Харьков 27 апреля. Тогда враг атаковал город ракетами. Известно, что от удара пострадал медицинский комплекс в котором находилось более 1000 человек. К счастью, ракеты попали в землю. Предварительно, Россия била с С-300.