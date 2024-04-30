Згодом також з'явилися інформація, про загрозу застосування КАБів у регіоні. Попередньо, у місті два прильоти.

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Росіяни атакували Харків

Повітряну тривогу на Харківщині було оголошено о 9:55. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом вони повідомили, що також є загроза застосування КАБів у регіоні.

У Харкові чутно вибухи – місто під ударом агресора. Будьте обережні,

– повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Інформацію про те, що російські війська завдають ударів по Харкову також підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом Терехов розповів, що у місті є два прильоти. Він також додав, що окупанти били по цивільних об'єктах.

"У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови", – заявив він.

Станом на 10:24 є інформація про те, що внаслідок атаки окупантів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення у Холодногірському районі.