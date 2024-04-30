Информацию о последствиях атаки уточняют. 24 Канал рассказывает все, что известно о пострадавших по состоянию на сейчас.
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По данным Харьковской областной военной администрации, в результате атаки погибли 2 человека, 6 – ранены.
"По предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения", – говорится в сообщении ОВА.
Сначала мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе.
Прилеты в двух районах
Также мэр Харькова сообщил, что по предварительным данным, зафиксировано два прилета – в Киевском и Холодногорском районах.
Враг ударил по гражданским объектам. В Киевском районе – попадание в жилой застройки.
Удары по Харькову: актуально
- Россия увеличила количество обстрелов Харькова и области в последнее время. Так, в ночь на 27 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Салтовскому району города.
- Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области принудительно эвакуируют семьи с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах, поскольку враг начал бить по населенным пунктам, которые не атаковал еще месяц назад.
- В ОВА сообщили, что оккупанты наносят двойные удары по одному и тому же месту, нацеливаясь на украинские экстренные службы.