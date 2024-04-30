Інформацію про наслідки атаки уточнюють. 24 Канал розповідає усе, що відомо про потеріплих станом на зараз.

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За даними Харківської обласної військової адміністрації, унаслідок атаки загинули 2 людей, 6 – поранені.

"За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення", – ідеться у повідомленні ОВА.

Спершу мер Харкова Ігор Терехов повідомив про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі.

Прильоти у двох районах

Також міський голова Харкова повідомив, що за попередніми даними, зафіксовано два прильоти – у Київському та Холодногірському районах.

Ворог вдарив по цивільних об'єктах. У Київському районі – влучання у житлової забудови.

Удари по Харкову: актуально