Інформацію про наслідки атаки уточнюють. 24 Канал розповідає усе, що відомо про потеріплих станом на зараз.
Дивіться також Харків перебуває під атакою росіян: у місті чути вибухи
За даними Харківської обласної військової адміністрації, унаслідок атаки загинули 2 людей, 6 – поранені.
"За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення", – ідеться у повідомленні ОВА.
Спершу мер Харкова Ігор Терехов повідомив про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі.
Прильоти у двох районах
Також міський голова Харкова повідомив, що за попередніми даними, зафіксовано два прильоти – у Київському та Холодногірському районах.
Ворог вдарив по цивільних об'єктах. У Київському районі – влучання у житлової забудови.
Удари по Харкову: актуально
- Росія збільшила кількість обстрілів Харкова та області останнім часом. Так, у ніч на 27 квітня окупанти завдали ракетних ударів по Салтівському районі міста.
- Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що у Харківській області примусово евакуюють родини з дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.Оскільки ворог почав бити по населених пунктах, які не атакував ще місяць тому.
- В ОВА повідомили, що окупанти завдають подвійних ударів по одному й тому самому місцю, націлюючись на українські екстрені служби.