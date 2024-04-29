Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что КАБы создают огромные проблемы украинской армии. Используя именно их, россиянам удалось продвинуться в районе Авдеевки, а также на других направлениях, где они осуществляют массированные удары авиацией с использованием управляемых авиационных бомб.

К теме Ответ КАБам и "Ланцетам": как Украина уничтожает ПВО и мощь врага на линии фронта

Дешевые, но не точные

Россияне будут применять КАБы, пока будут иметь авиационное преимущество в воздухе. Сейчас они увеличили их производство, поскольку это сравнительно дешевое оружие.

Изготовить такую бомбу намного легче и дешевле, чем ракету. Однако точность КАБов – довольно относительная. Несмотря на то, эти бомбы являются управляемыми и их пускают по баллистической прямой, они часто идут с отклонением. Поэтому КАБами работают по площадям, а не по точкам,

– объяснил глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Россияне пытаются на отдельные бомбы ставить системы наведения, но все равно они не становятся настолько точными, как бы хотелось. Также враг делает попытки работать ими по плоскостям – сбрасывают по несколько КАБов на один квадрат для того, чтобы хоть одна из бомб достигла результата.

Это, по его словам, очень опасное оружие, особенно для пехоты, потому что даже не попав в прямое поражение бомбы КАБ-500 или КАБ-1000, люди могут получить значительный физический ущерб от взрывной волны. Даже во время детонации и на расстоянии от окопов.

Управляемые авиационные бомбы Это Это боеприпасы с аэродинамической поверхностью и системой наведения, которая позволяет увеличить возможность попадания в цель. Россияне имеют определенную номенклатуру КАБов: УПАБ-1500, бомба-гибрид "Гром-Э1", гибрид УМПБ Д-30СН, ФАБ-500М-62, корректируемые авиационные бомбы – КАБ-500Кр или КАБ-1500 и ФАБ-3000.

Пока не поступят системы противовоздушной обороны, которыми сможем уничтожать вражеские самолеты в воздухе, и пока не будем иметь возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах в момент загрузок или складирования КАБов, они будут нам создавать проблемы,

– подчеркнул Тимочко.

В то же время имеем несколько подтвержденных ударов по российским аэродромам, где были расположены если не КАБы, то самолеты – носители этих бомб. Также произошло несколько подрывов на складах России.

"Однако критически повлиять на боеспособность российской авиации или на производителей этих бомб на данном этапе еще не удалось", – отметил Иван Тимочко.

Россияне продолжают использовать КАБы