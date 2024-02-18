Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что в Авдеевке еще несколько недель будут работать наши ДРГ, которые будут ужасать россиян. Впрочем оккупанты уже пытаются наступать на село Ласточкино.

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Причины украинского отступления

Свитан отметил, что Авдеевку оставили в первую очередь из-за недостатка боеприпасов. Это был серьезный укрепрайон, который строился 8 лет. Его в принципе невозможно было взять. Однако сказались проблемы с боеприпасами, связанные с тем, что США до сих пор не могут выделить помощь Украине.

Возвращаться в Авдеевку уже нет смысла абсолютно никакого. Нет смысла уже двигаться на Макеевку и Ясиноватую на этом плацдарме. Теперь есть смысл отсекать весь Донбасс от России. Однако это движение на Луганск со стороны Сватово и Счастье, потому что вряд ли мы уже зайдем в Авдеевку фронтальным ударом,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Авиационная составляющая битвы за Авдеевку

По словам летчика-инструктора, очень важную роль в битве за Авдеевку сыграла авиация. В пользу россиян было то, что их самолеты Су были способны сбрасывать по 60 авиабомб в сутки. Хорошо отработала наша ПВО, когда сбила за короткий промежуток времени 4 вражеских истребителя, но все же воздушное преимущество было на стороне россиян.

"Су-34 берет на борт 6 КАБ. Два таких самолета – 12 КАБ. Всего пара Су-34 может создать давление на серьезный укрепрайон. У них полетное время составляет минут 20. За это время они успевают сходить туда-сюда и выполнить боевую задачу", – отметил военный эксперт.

Вина за потерю Авдеевки

Как отметил полковник запаса ВСУ, неспособность западных партнеров принять политическое решение о помощи Украине позволила россиянам захватить Авдеевку. Фактически они сделали Путину огромный подарок перед выборами.

Такой укрепрайон можно было оставить только по серьезным причинам. Авиационная компонента – раз, и полное отсутствие снарядов, что ощущается по всей линии фронта. Недостаточно той помощи, которые нам наши гаранты безопасности по Будапештскому меморандуму еще должны были предоставить,

– подчеркнул Свитан.

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