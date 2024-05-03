Росія вдень 3 травня знову атакувала Харків. У місті чули цілу серію вибухів.

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У регіоні сповіщали про загрозу

Кореспонденти суспільного повідомили про вибухи та припустили, що, ймовірно, вони пролунали за межами міста, тобто в області.

Перед цим повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході. Там наголошували, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили об 11:39. Менше, ніж за 10 хвилин, надійшли повідомлення про вибухи.

Харків постійно перебуває під вогнем ворога.

30 квітня Росія атакувала 2 райони Харкова