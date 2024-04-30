Станом на ранок 30 квітня кількість загиблих в Одесі зросла. Чим Росія вбила 5 людей та поранила кілька десятків, в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Що "прилетіло" в Одесу

За словами військового, подробиці щодо ракети, якою вдарили загарбники, ще уточнюються. Попередньо, можна сказати, що це був касетний "Іскандер". Втім, Плетенчук каже, що варто дочекатися завершення всіх експертних заходів.

Речник зазначив, що враховуючи отвори на стінах, ракета мала вражальні елементи. Зокрема, такий, як шрапнель. Крім того, підрив був повітряним.

Плетенчук підкреслив, що використаний росіянами боєприпас призначений для знищення живої сили противника.

Як бачите, для росіян, живою силою є цивільні мешканці міста Одеса, які гуляють по трасі Здоров'я. Показали себе як завжди терористами, які обстрілюють узбережжя,

– підсумував капітан.

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