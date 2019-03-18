Як перевірити надійність забудовника: на що слід звернути увагу

Що треба знати про забудовника перед тим, як довірити йому свої чеснозароблені та вкладати гроші у купівлю житла на первинному ринку нерухомості.

Нерухомість 24 дізналась у юристів, як перевірити надійність забудовника, щоб не стати жертвою шахраїв чи махінацій на ринку нерухомості.

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Фактори, які свідчать про надійність компанії-забудовника:

* позитивна репутація на ринку житла; * наявність необхідних дозвільних документів на ведення усіх об'єктів; * відсутність судових справ з попередніми вкладниками, покупцями чи органами Держархбудконтролю; * засновники компанії-забудовника не повинні бути пов'язані з іншими скандальними будівництвами.

Окрім надійності забудовника, перед купівлею нерухомості на первинному ринку варто також перевірити й сторону, з якою Ви укладаєте договір.



Як перевірити надійність забудовника перед купівлею житла на первинному ринку

Більше читайте у матеріалі: Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника

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