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      Як перевірити надійність забудовника: на що слід звернути увагу

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      Купівля житла: як перевірити надійність забудовника
      Купівля житла: як перевірити надійність забудовника / krapkasud.blogspot.com

      Що треба знати про забудовника перед тим, як довірити йому свої чеснозароблені та вкладати гроші у купівлю житла на первинному ринку нерухомості.

      Нерухомість 24 дізналась у юристів, як перевірити надійність забудовника, щоб не стати жертвою шахраїв чи махінацій на ринку нерухомості.

      Читайте також: Житло на вторинному ринку: як купити надійно

      Фактори, які свідчать про надійність компанії-забудовника:

      1. * позитивна репутація на ринку житла;
      2. * наявність необхідних дозвільних документів на ведення усіх об'єктів;
      3. * відсутність судових справ з попередніми вкладниками, покупцями чи органами Держархбудконтролю;
      4. * засновники компанії-забудовника не повинні бути пов'язані з іншими скандальними будівництвами.

      Окрім надійності забудовника, перед купівлею нерухомості на первинному ринку варто також перевірити й сторону, з якою Ви укладаєте договір.

      купівля нерухомості договір
      Як перевірити надійність забудовника перед купівлею житла на первинному ринку

      Більше читайте у матеріалі: Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника

      Дивіться відео: як перевірити забудовника

       

       
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      Теги: Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Поради Купівля нерухомості Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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