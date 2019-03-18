Як перевірити надійність забудовника: на що слід звернути увагу
Що треба знати про забудовника перед тим, як довірити йому свої чеснозароблені та вкладати гроші у купівлю житла на первинному ринку нерухомості.
Нерухомість 24 дізналась у юристів, як перевірити надійність забудовника, щоб не стати жертвою шахраїв чи махінацій на ринку нерухомості.
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Фактори, які свідчать про надійність компанії-забудовника:
- * позитивна репутація на ринку житла;
- * наявність необхідних дозвільних документів на ведення усіх об'єктів;
- * відсутність судових справ з попередніми вкладниками, покупцями чи органами Держархбудконтролю;
- * засновники компанії-забудовника не повинні бути пов'язані з іншими скандальними будівництвами.
Окрім надійності забудовника, перед купівлею нерухомості на первинному ринку варто також перевірити й сторону, з якою Ви укладаєте договір.
Як перевірити надійність забудовника перед купівлею житла на первинному ринку
Більше читайте у матеріалі: Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника
Дивіться відео: як перевірити забудовника
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Джерело: 24 канал
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