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      Купівля квартири у новобудові: які документи вимагати у забудовника

      162 Читать новость на русском
      Які документи вимагати у забудовника
      Які документи вимагати у забудовника / unsplash.com/Ілюстрація

      Купівля нерухомості – це завжди відповідальний крок. Журналісти 24 каналу зібрали поради фахівців, як не стати жертвою шахраїв і переконатись у надійному вкладенні чеснозароблених в нове омріяне житло.

      Нерухомість 24 уже писала, на які фактори варто звернути увагу, аби перевірити надійність забудовника.

      Читайте також: 5 найпоширеніших помилок при купівлі нерухомості

      Юристи АО "Бачинський та партнери" пояснили, які документи необхідно вимагати у забудовника, аби переконатись у надійній інвестиції у нерухомість.

      Які документи слід вимагати у забудовника?

      1. Документи на земельну ділянку – це може бути договір оренди, витяг про право власності, договір суперфіцію тощо.

      Що таке договір суперфіцію?Це договір, який укладається між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових чи інших споруд. Договір про користування земельною ділянкою комунальної власності на праві суперфіцію укладається із відповідною місцевою радою.

      Важливо!

      Належним чином оформлене право на земельну ділянку є основою для будівництва. Без нього не може бути усіх наступних етапів. Право на земельну ділянку, її цільове призначення можна перевірити самостійно у Публічній кадастровій карті та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

      нерухомість купівля документи
      Які документи вимагати у забудовника перед купівлею нерухомості

      2. Містобудівні умови та обмеження є не менш важливими за документи на земельну ділянку. Ці документи містять комплекс вимог до проектування та будівництва, зокрема щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки. Такий документ затверджує виконком міськради, тому рішення про їхнє затвердження варто шукати на її офіційному сайті.

      Читайте також: Як оформити земельну ділянку у 10 разів швидше: пропозиції від Мінрегіону

      3. Експертний звіт. На основі містобудівних умов та обмежень розробляється проектна документація та проводиться її експертиза. В експертному звіті повинен бути зазначений клас наслідків будівництва, його складність та основні технічні характеристики.

      Цей документ забудовник повинен видати на вашу вимогу – у вільному доступі його немає.

      4. Дозвіл на виконання будівельних робіт. Будівництво будь-якого об'єкта нерухомості може бути розпочате тільки після отримання такого дозволу.

      купівля нерухомості будівництво
      Будівництво може бути розпочате тільки після отримання договору на виконання будівельних робіт

      Його наявність можна перевірити в Реєстрі дозвільних документів на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Щоправда, зміст документа може надати лише забудовник.

      Читайте більше у матеріалі: Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника

      Перед купівлею житла на первинному ринку, дізнайтесь також про схеми продажу нерухомості.

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      Теги: Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості Ринок нерухомості Законодавство Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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