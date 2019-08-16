Що таке панельні будинки: які їхні переваги, недоліки і особливості

Що треба знати про панельні будинки, які плюси та мінуси вони мають, і що варто врахувати при купівлі тут квартири. Читайте більше далі у матеріалі.

Сам термін "панельний будинок" (plattenbauten) походить з німецької і буквально означає "будівля з плит". Таке житло вважається типовим для Східної Німеччини.

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Що таке панельний будинок?Це збірна залізобетонна конструкція, яку складають з готових панелей. Панелі найчастіше бувають у вигляді стін з готовими дверними, віконними прорізами та міжповерховими перекриттями.

Види панельних будинків

У сучасному будівництві виділяють декілька типів панельного будівництва.

Великопанельний спосіб зведення будинку відрізняється використанням великих фабричних панелей, які одночасно є стінами та несучими конструкціями.

Каркасно-панельне житлове будівництво передбачає, що панелі виступають огороджувальними конструкціями, а навантаження припадає на каркас.



Панельні будинки: які бувають види

Якими бувають панелі?

Панелі зовнішніх стін можуть бути одношаровими та багатошаровими.

Одношарові панелі виготовляються з легкого залізобетону або бетону конструктивних марок. Багатошарові (сендвіч-панелі) – це конструкції з кількох листів жорсткого матеріалу (метал, ПВХ, ДВП, магнезитова плита) і шару утеплювача між ними, склеєних за допомогою гарячого або холодного пресування.

У порівнянні з радянськими аналогами сучасні панелі, які використовують для житлового будівництва, є більш екологічними і можуть похвалитись кращими екологічними властивостями.

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Що варто знати до того, як купувати квартиру в панельному будинку?

Житло в панельних будинках вважають одним з найдоступніших для купівлі і відноситься здебільшого до економ-класу. Розглянемо переваги та недоліки такого типу помешкань.

Переваги панельних будинків

Швидкість будівництва

Технологія будівництва дозволяє збирати будівлі з готових залізобетонних будівельних плит доволі швидко. Таке будівництво може нагадувати складання великого дитячого конструктора.

Наприклад, панельну 25-поверхівку від стадії котловану до повної готовності забудовник може звести менш ніж за рік. Самі стіни у ній можуть встановити за 3 місяці, решта часу піде на оздоблювальні та інженерні роботи.



Панельні будинки зводять з готових панелей

Ціна

Квартири у панельних будинках в середньому на 15% дешевше, ніж житло такого ж класу у будинках, зведених за монолітно-каркасною чи цегляною технологією.

Така тенденція на ринку нерухомості пов'язана з меншими трудовитратами, невеликими обсягами робіт та доступністю матеріалів.

Стіни "панельок" виготовляють автоматизованим способом на заводі. Цегляні будинки, для порівняння, зводять на місці і вручну, тому квартири у них є дорожчими.

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Якість

Технологія виготовлення панелей на заводах практично виключає нерівності на їхній поверхні. Квартира у панельній новобудові не вимагає чорнових робіт з вирівнювання стін, підлоги та стелі – це очевидна економія на ремонті. Дізнайтесь більше, як зекономити на ремонті у матеріалі.

Вікна і двері в таких будинках завжди мають однакові стандартні розміри, це зручно під час ремонту, коли не доводиться робити індивідуальних замірів кожного пройому.



Панельні будинки: переваги і недоліки

Недоліки панельних будинків

Утеплення

Панельні конструкції навіть з шаром утеплення не зрівняються за теплоізоляцією з якісними цегляними або блоковими стінами з пористого бетону.

Тому під час вибору квартири у панельному будинку варто звернути увагу на додаткове утеплення. Якщо воно не передбачене забудовником, про утеплення помешкання зовні варто подбати самотужки.

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Звукоізоляція

Залізобетонні конструкції панельних будинків дуже добре проводять звук, тому є ймовірність, що у власній квартирі ви будете чути не лише про, що говорять сусіди за стіною, але й звук ремонту кількома поверхами вище чи нижче.

Звукоізоляцію стін, підлоги та стелі варто передбачити на етапі чорнового оздоблення квартири. Для максимального ефекту фахівці рекомендують навіть звукоізолювати розетки та вимикачі.



Панельні будинки потребують утеплення і додаткової шумоізоляції

Перепланування

У панельних будинках воно можливе, але завжди має суттєві обмеження щодо знесення стін чи перегородок.

У великопанельних будинках практично всі стіни несучі, тому зносити їх не можна. За потреби у них можна робити прорізи з обов'язковим посиленням.

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Популярним варіантом перепланування у панельних будинках є об'єднання туалету і ванни в загальний санвузол чи знесення стіни в кухні. Ці перегородки не є несучими.

Однотипність

Будинки з панелей споруджують лише за типовими проектами. Як правило, висота стель в них не перевищує 2,8 метра. Кімнати в таких будинках здебільшого невеликі або середні. Просторих студій з незвичним плануванням тут не буває.



Квартири у панельних будинках однотипні

Панельні будинки: на що ще звернути увагу?

Обираючи квартиру у панельному будинку, дізнайтесь більше про репутацію та досвід роботи забудовника. Якщо монтажем панелей займались недосвідчені майстри, конструкція була зібрана не якісно, то між панелями будуть утворюються щілини, через які продуватиме вітер.

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Залізобетонні стіни практично не дихають, а за рахунок утеплювача ця особливість відчувається ще більше. Аби забезпечити в помешканні якісний мікроклімат, варто подумати про систему вентиляції чи щонайменше добре провітрювати приміщення.

Зважаючи на розвиток технологій будівництва, зведення панельних будинків відійде в минуле ще не скоро, але перед тим, як купувати там житло, радимо ретельно зважити усі його плюси та мінуси у порівнянні з іншими варіантами.

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