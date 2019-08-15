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      Чому в Україні не реконструюють застаріле житло: пояснення Мінрегіону

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      Чому в Україні не реконструюють застаріле житло?
      Чому в Україні не реконструюють застаріле житло? / 24 канал

      Заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе пояснив, чому на сьогодні реконструкція застарілого житла в Україні прописана у законах, але на практиці не відбувається.

      Що передбачає закон щодо реконструкції?

      Закон щодо реконструкції застарілого житла від 2006 року передбачає, що для початку робіт повинна бути 100%-ва згода мешканців будинку, який планують реконструювати.

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      Тобто, відмова навіть одного прописаного мешканця ставить хрест на проведенні реконструкції, навіть якщо всі інші 99% "за".

      Коефіцієнт відшкодування за старе житло становить 1,5. Це означає, якщо ваше житло реконструюють, при переїзді в новий будинок вам повинні запропонувати на 50% більшу квартиру.

      На думку урядовця, саме ці дві причини є головними, чому реновація застарілого житла в Україні так і не розпочинається на практиці.

      Які зміни пропонують?

      У Мінрегіоні пропонують новий законопроект, який передбачає, щоб 100% згода усіх мешканців не ставала на заваді відновленню застарілого житла.

      Пропонується встановити нову вимогу щодо згоди мешканців будинку на проведення реконструкції – не менше 75% власників квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу (мікрорайону), що підлягає реконструкції.

      реконструкція житла закон законопроект Парцхаладзе
      Які зміни пропонують щодо реконструкції застарілого житла в Україні

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      Теги: Законодавство Реконструкція Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
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