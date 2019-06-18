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      Школи в багатоповерхівках: в чому проблема і які зміни пропонують в уряді

      1980 Читать новость на русском
      Початкові школи у багатоповерхівках можуть з'явитись в Україні
      Початкові школи у багатоповерхівках можуть з'явитись в Україні / 24 канал / Ілюстрація

      У Мінрегіоні виступають за внесення змін у державні будівельні норми щодо ДБН, які б дозволили розміщувати початкові школи на перших поверхах житлових будинків.

      З 2018 року в Україні діє норма, яка дозволяє проектувати дитячі майданчики на дахах невеликих будівель, а не лише на поверхні землі, як було донедавна.

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      У нових будівельних нормах уже дозволено передбачати вбудовані в житлові будинки дитячі садки.

      Тепер у Мінрегіоні виступають за те, щоб також дозволити можливість проектувати у багатоповерхових житлових будинках початкові школи від 1 до 4 класу включно.

      Це питання стає все актуальнішим з огляду на ущільнення забудови великих міст та постійної нестачі місць у дитсадках та початкових школах мегаполісів.

      У чому проблема?

      Згідно з чинними будівельними нормами, які діють в Україні, мінімальний розмір земельної ділянки в містах, на якому можна розмістити будівлю школи має становити щонайменше 1,4 гектара.

      Але у більшості густозаселених районів великих міст через щільну забудову виділити таку площу під будівництво окремої будівлі школи практично неможливо.

      Ще однією проблемою є відсутність актуальної містобудівної документації та адекватного контролю щодо відповідності детальних планів територій (ДПТ) генпланам населених пунктів.

      Нерідко трапляється, що головні архітектори видають містобудівні умови і обмеження з порушеннями, прикриваючись тим, що на виділеній ділянці збудують школу. Замість шкіл там найчастіше з'являються житлові комплекси.

      школа будівництво ДБН
      Тепер під будівництво нової школи має бути виділена ділянка площею не менше 1,4 га

      Які зміни пропонують?

      Для вирішення цієї проблеми у Мінрегіоні пропонують виключити в законодавстві можливість розробки ДПТ, які не відповідають генпланам та дозволити розміщувати невеликі вбудовані початкові школи там, де немає можливості побудувати окремий заклад, зокрема на перших поверхах житлових будинків.

      Що зміниться:

      1. мешканці житлових будинків будуть забезпечені необхідною соціальною інфраструктурою,
      2. територіальна близькість – батькам буде зручно відводити дітей у школи, які будуть розташовані безпосередньо в їхніх будинках;
      3. суттєво зменшиться диспропорцію між житловим будівництвом та соцінфраструктурою.

      норми дбн школи будівництво Мінрегіон
      Початкові школи в Україні можуть дозволити будувати у багатоповерхівках

      Раніше в Україні змінили державні будівельні норми щодо проектування висотних житлових та громадських будівель – тепер громадські будівлі можуть бути заввишки до 150 метрів.

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      Теги: Будівництво Новини нерухомості Новини нерухомості України Реформа освіти Освіта Мінрегіон ДБН Законодавство
      Джерело: 24 канал
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