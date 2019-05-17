15:08
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Щоб сусіди менше сварились: як хочуть змінити ДБН щодо садибної забудови

      449 Читать новость на русском
      У ДБН щодо садибної забудови пропонують внести зміни
      У ДБН щодо садибної забудови пропонують внести зміни / Getty images

      У Мінрегіоні пропонують внести зміни до Державних будівельних норм щодо садибної забудови.

      На сьогодні у державних будівельних нормах про планування і забудову територій відсутні вимоги до відстані, на якій можуть господарі можуть висаджувати дерева відносно суміжної з сусідами межі ділянки.

      Читайте також: Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців

      Що пропонують?

      У Мінрегіоні пропонують оновити ДБН і передбачити в ньому мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі у новій садибній та дачній забудові.

      Як зазначив заступник глави Мінрегіону у своєму Facebook Лев Парцхаладзе, це сприятиме тому, що сусіди на дачах будуть менше сваритись.

      Запропоновані зміни стосуються лише тих частин земельних ділянок, які межують із сусідніми. Тобто, на сторону, яка межує з вулицею ця норма поширюватись не буде.

      Згідно з проектом ДБН, мінімальна відстань від межі суміжної земельної ділянки має становити:

      1. 1 метр – для кущів;
      2. не менше 4-6 метрів в залежності від крони, але не менше половини її діаметру, для дерев.

      ДБН дачі забудови земельні ділянки

      Наприклад, якщо ви висаджуєте дерево з пишною кроною, яка розростається в середньому до 10 метрів, то маєте подбати про те, щоб стовбур був висаджений на відстані не менше, ніж 5 метрів від межі з ділянкою сусіда.

      Що таке ДБН?Державні будівельні норми – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

      Читайте більше про НОВІ ДБН в Україні:
      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
      сьогодні
      24351
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок землі ДБН Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сьогодні , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 188
      Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      сьогодні , 14:05 Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      3510
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      1391
      "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      сьогодні , 14:00 "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      Сергій Фурса 308
      Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа
      сьогодні , 13:01 Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа
      2 4383
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук