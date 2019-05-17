Щоб сусіди менше сварились: як хочуть змінити ДБН щодо садибної забудови

У Мінрегіоні пропонують внести зміни до Державних будівельних норм щодо садибної забудови.

На сьогодні у державних будівельних нормах про планування і забудову територій відсутні вимоги до відстані, на якій можуть господарі можуть висаджувати дерева відносно суміжної з сусідами межі ділянки.

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Що пропонують?

У Мінрегіоні пропонують оновити ДБН і передбачити в ньому мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі у новій садибній та дачній забудові.

Як зазначив заступник глави Мінрегіону у своєму Facebook Лев Парцхаладзе, це сприятиме тому, що сусіди на дачах будуть менше сваритись.

Запропоновані зміни стосуються лише тих частин земельних ділянок, які межують із сусідніми. Тобто, на сторону, яка межує з вулицею ця норма поширюватись не буде.

Згідно з проектом ДБН, мінімальна відстань від межі суміжної земельної ділянки має становити:

1 метр – для кущів; не менше 4-6 метрів в залежності від крони, але не менше половини її діаметру, для дерев.

Наприклад, якщо ви висаджуєте дерево з пишною кроною, яка розростається в середньому до 10 метрів, то маєте подбати про те, щоб стовбур був висаджений на відстані не менше, ніж 5 метрів від межі з ділянкою сусіда.

Що таке ДБН?Державні будівельні норми – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.