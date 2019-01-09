В Україні пропонують запровадити обов'язкове озеленення вулиць та доріг

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляє зміни до державних будівельних норм, згідно з якими озеленення вулиць та доріг після ремонту чи реконструкції стане обов’язковим.

Про це повідомляє Кабмін.

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Озеленення є невід’ємною частиною благоустрою. Тому ми у нових змінах до ДБН (державні будівельні норми) розглядаємо можливість введення низки змін щодо покращення благоустрою наших міст. Зокрема, обов'язкового озеленення при проектуванні доріг,

— заявив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Лев Парцхаладзе стверджує, що такі зміни значно покращать екологічну ситуацію у містах України. Посадовець також наголосив, що успішним прикладом озеленення міст та доріг є досвід Німеччини, Нідерландів, Австрії та інших високорозвинених європейських країн.

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Наприклад, у німецькому місті Лейпциг площі зелених насаджень розподіляють в залежності від щільності забудови та норм озеленення в окремих районах міст.